RENE BITORAJAC POKAZAO KAKO JE IZGLEDAO KAO 18-GODIŠNJAK, FANOVI U ŠOKU: ‘Bez uvrede, ali…’

Na današnji dan, na 18. rođendan prvo sam ujutro napravio vozačku, (evo je u ruci), sjeo u svoju oker zelenkastu Peglicu pa s društvom u Saloon. A frizura je bila postojana! Sjećam se ko jučer. #punoljetan #dobrastaravremena #pakajsitilud