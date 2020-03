BITORAJAC OBJAVIO FOTKU NA KOJOJ JE BAŠ BIJESAN: ‘Nadam se da poslije ovakvih sr*nja nećemo više trpjeti korumpirane političare’

View this post on Instagram

Ovo bi i u američkom filmu bilo previše. #ostanidoma pa onda #ostanivani. Nadam se da poslije ovakvih sranja nećemo više trpit korumpirane političare, slušat gluposti na vijestima ,shvatit da privatnike ne treba derat s porezima i da smo zapravo samo mravi prema prirodi. Sad se izvucimo živi, a onda izvucimo pouke. #pazinasvoje #pomoziunevolji #potres #korona #pakajsitilud