Zgodna mama hajdukovca na pragu pedesete izgleda upola mlađe: Tijelo joj zategnuto do savršenstva

Prozvana je seksipilnom mamom, no ona je jednom prilikom otkrila kako ne voli taj nadimak. "Ne volim kad svi pišu "seksipilna mama", nitko ne vidi da sam vrijedna, marljiva, da se trudim, radim...vide samo taj seksipil, to ne volim, ali očito je to danas moderno", požalila nam se ranije Renata.