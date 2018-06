REBIĆ ZAVRŠIO NA GUZI NIVES CELZIJUS: ‘Evo, Ante, imaš priliku zabiti još jednom’

I tako, rekoh ja sinoc svojoj ekipi sa Silbe da Rebic sigurno zabija 💪i da ima da ga tjedan dana nosim na guzi (htjela sam reci, mjesec, ali sam se zabunila🙊)… Eto, da ne ispadne da se ne drzim rijeci. 🇭🇷 #danprvi #worldcup #anterebic #prvisepamte #najboljijesi #mojmalimessi #croatia #vatrenozavatrene #samovatreno #gol #kadniveskazevamos

