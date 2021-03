REAKCIJE NA BOMBASTIČAN INTERVJU; Šprajc: Oprah je zaradila 7 milijuna, milijuni i za Meghan i Harryja, a i baka kraljica neće loše proći

Bilo je jasno još sinoć, ali danas nema više nikakve sumnje: Intervju s Harryjem i Meghan bio je medijski događaj godine

Intervju Oprah Winfrey s vojvotkinjom Meghan Markle i princom Harryem bio je medijski događaj godine, a ako se reakcije nastave ovim tempom bit će to intervju desetljeća. Danas je reagirao i američki predjednik Joe Biden koji je stao u zaštitu Meghan i Harryja i time riskirao i političke odnose s Velikom Britanijom odakle pak dolaze sasvim suprotne reakcije, a javili su se i njezin otac i polusestra i to ne baš po dobrom. Ipak najviše je iznenadila Buckhingamska palača koja se kasno poslijepodne oglasila iznenađujuće pomirljivo, javlja RTL.

Ako mislite da je sve to neka jeftina zabava razmaženih bogataša samo ste upola u pravu. Zabava uopće nije jeftina, samo Oprah Winfrey je na intervjuu zaradila sedam milijuna dolara, milijune od marketinga će još zaraditi i Megan i Harry, a i baka kraljica neće loše proći, komentirao je Zoran Šprajc.

Što im je to trebalo?

A i RTL je istresao vreću novaca kako bi naši gledatelji diljem Europe sinoć imali privilegiju biti u prvom redu ove obiteljske drame, ali i prvorazrednog društvenog i političkog spektakla. Što im je ovo trebalo i tko je taj rasist s kraljevskog dvora. To su naslovi britanskih tabloida dan nakon bombastičnog intervjua odbjeglih kraljevića.

”Ne znam kako su mogli očekivati da ćemo nakon ovoliko vremena i dalje šutjeti o njihovoj aktivnoj ulozi koja je imala za svrhu ocrniti nas”, rekla je vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle.

Iako se društvene mreže posljednja 24 sata zabavljaju time hoće li kraljica unajmiti James Bonda ili će stvar preuzeti u svoje ruke, večeras je iz Palače stigao odgovor pun razumijevanja.

”Cijela obitelj je tužna spoznajom koliko su daleko sezali izazovi s kojima su se posljednjih godina suočavali Harry i Megan. Pokrenuta pitanja, ponajprije ona o rasi, su zabrinjavajuća. Iako se sjećanja pojedinih situacija razlikuju, shvaćena su krajnje ozbiljno i obitelj će im se obratiti privatno”, očitovali su se iz Palače.

Korak predaleko?

A da mu se otac ne obraća često privatno, jučer je otkrio Harry. Ne odgovara mu na pozive, a navodno se princ Charles naljutio jer je Harry rekao da ga je razočarao. Danas nije htio komentirati intervju. I dok jedan šuti, drugi se javlja iz Meksika. Meghanin otac koji kćer nije vidio od 2018. smatra da je par pretjerao. “Prešli su svaku mjeru s pričama koje su podijelili s Oprah. Trebali su pričekati s obzirom na Kraljičinu i Philipovu dob”, kazao je Thomas Markle, otac Meghan Markle.

Tajno vjenčanje, rasizam, narušeni obiteljski odnosi i divna i srdačna kraljica. Potporu paru dao je Joe Biden, ali i tenisačica Serena Williams koja cijeli istup smatra hrabrim. Meghanina polusestra pak tvrdi da su iznesene brojne laži i da nije istina da se ona i Meghan ne poznaju.

Da su otišli korak predaleko, smatra hrvatska poznavateljica kraljevske obitelji. “Da su previše izvrijeđali kraljevsku obitelj, mislim da sada nema više uzmaka. Britanci traže, pisalo je u Daily Mailu da im se sad oduzmu titule vojvoda, da i tu titulu više nemaju”, rekla je Nada Mirković, novinarka i urednica.

Jedni ih podržavaju, drugi kritiziraju

Zato sada imamo tim Meghan i Harry i tim kraljica. Jedni ih podražavaju, drugi smatraju da Meghan glumi i da su uvrijedili Krunu. “Mislim da je rasizam velika i očita stvar u svijetu i u Velikoj Britaniji i mislim da su Meghan i Harry zaista bili hrabri što su progovorili o tome”, rekla je Aaliyah Aiken.

“Mislim da je šteta što su to učinili. Mislim da je vrlo osobno ono o čemu su razgovarali. Svaka bi obitelj bila uzrujana zbog toga što je izišlo, a osobito kraljevska obitelj”, kazala je Corinna Mitchell.

Od Amerike do Indije. Intervju na kojem je Oprah zaradila sedam milijuna dolara gledalo je gotovo 30 milijuna ljudi u Velikoj Britaniji i Americi. Nije ga propustila ni hrvatska publika od pola milijuna ljudi.

“Ono mi je bilo najbolje što nije ništa rekla protiv kraljice. Onako je baš bila fer, ali što je bilo, nije bilo, u svakom familiji ima nešto”, rekla je Jožita Supar. “Ja sam na strani Meghan – Harry. Simpatično mi je to kako je on to sve učinio za nju. Sve za ljubav”, kazala je Rita Bagadur. “Malo filmski napravljeno”, smatra Ivan Dogan.

Svi o tome pričaju

Filmski ili ne, baš svi o tome pričaju. “Meghan Markle rekla je da su joj oduzeli putovnicu, vozačku dozvolu i ključeve kada je postala dijelom kraljevske obitelji. Dobrodošli u kraljevsku obitelj, molim vas uklonite remen i pripremite se za pregled tjelesnih šupljina”, kazao je američki voditelj Jimmy Kimmel.

“Harry i Meghan otkrili su da su se tajno vjenčali tri dana prije službenog vjenčanja. Vjenčanja na kojem sam i ja bio. Da, i moram vam reći da želim svoj toster natrag”, rekao je britanski voditelj James Corden.

“Buckinghamska palača ima ured za ljuske resurse? Koliko dugo to postoji jer bi pomislili da će netko iz ljudskih resursa reći Henryu VIII da bi se odrubljivanje ženine glave moglo interpretirati kao neprijateljsko okruženje. žita”, komentirao je američki voditelj Stephen Colbert.

