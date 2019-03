REAKCIJA DANIJELE DVORNIK NA KĆERINO ISPADANJE IZ SHOWA JE SVE: Ella joj odgovorila u stilu najpoznatijeg penzića

View this post on Instagram

Za sutra vam spremamo nešto istinski posebno i lijepo. Hvala svima koji glasaju i koji su uz nas sve ove subote, jer vi ste omogućili da se sutra dogodi. Budite uz @elladvornik i mene i dajte nam svoj glas na 065 700 008 ili pošaljite sms par8 na 60054. Puno vas volimo! ❤️❤️❤️❤️ #elladvornik #instagoran #zvijezdepjevaju #justthetwoofus #balada #nestoposebno #hvalaodsrca #buditeuznas Foto: Matko. M. Švarc