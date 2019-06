ANU BUČEVIĆ OSTAVLJA MUŽ, ISTRESAO PRLJAVI VEŠ: ‘Preko moje bolesti ne možeš graditi svoj svijet. Krpa i opušak nisam’

View this post on Instagram

"Putnici kroz vrijeme i svjetove istu stvar će vam reći… Gdje god da su bili samo su jedan kofer sa sobom nosili. Same sebe. I zato, ne bježi nikuda, nema mjesta gdje sebe nećeš ponijeti. Svoje boli i strahove razriješi u sebi, na kućnom pragu. Onda je predivno putovati… Bez težine kofera…" 🌄 #safariduha#motivationalspeaker