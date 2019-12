RAZRIJEŠILI ENIGMU: Kanadska televizija objasnila zašto je izrezala Trumpa iz ‘Sam u kući 2’

‘Scena s Donaldom Trumpom bila je jedna od nekoliko koje su izrezane iz filma jer nisu bile ključne za radnju, rekao je glasnogovrnik CBC-ja

Kanadska državna televizija u četvrtak je potvrdila da je izrezala pojavljivanje američkog predsjednika Donalda Trumpa u filmu “Sam u kući 2”, no naglasila je da je to učinjeno prije no što je on izabran za predsjednika, zbog skraćivanja filma. CBC je nedavno emitirao taj film iz 1992., a dio gledatelja i kanadskih medija primijetio je da je scena s Trumpom izrezana, pa su zatražili objašnjenje, posebice jer je američki čelnik u utorak rekao da je bila “čast” sudjelovati u tom filmu. “Kao što je često slučaj u dugometražnim filmovima prilagođenima za televiziju, ‘Sam u kući 2’ je premontiran zbog trajanja”, rekao je glasnogovornik CBC-ja Chuck Thompson.

Trumpov sin uzvratio na Twitteru

“Scena s Donaldom Trumpom bila je jedna od nekoliko koje su izrezane iz filma jer nisu bile ključne za radnju. To je učinjeno 2014., kad smo otkupili film, a prije no što je Trump izabran za predsjednika” 2016. godine, dodao je Thompson. Mnogi korisnici društvenih mreža optužili su CBC da je donio politički motiviranu odluku, a Trumpov sin Donald Trump Jr. na Twitteru je taj potez proglasio “patetičnim”. Samog američkog predsjednika čin kanadske televizije zabavlja. U četvrtak navečer na Twitteru je napisao kako mu se čini da se “Justinu T. ne sviđa što ga tjera da više izdvaja za NATO ili trgovinu”, referirajući se na kanadskog premijera. “Film više nikad neće biti isti”, napisao je Trump, dodavši u zagradi kako se “samo šali”.

Republikanski političar se u “Sam u kući 2” pojavljuje vrlo kratko. Mladi Kevin McCallister (Macaulay Culkin), zaboravljen od obitelji, u filmu se pokušava snaći u velikom hotelu u kojem odsjeda za blagdane. Zaustavlja muškarca u dugom kaputu s crvenom kravatom kako bi ga pitao upute za stići do predvorja. “Niz halu, pa nalijevo”, odgovara mu Trump. On je početkom devedesetih kupio njujorški Hotel Plazu u kojem je snimljen velik dio scena tog, ali i drugih američkih filmova.