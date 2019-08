RAZRIJEŠILA DVOJBE: Maja Šuput konačno komentirala glasine o trudnoći

View this post on Instagram

Nismo trudni , samo se volimo grliti 💏 Vidimo se od sutra na koncertima 🎤🎤 26.7. Rab – Santos 27.07. Tar – Vabriga 31.07. Porcijunkulovo 02.08. Delnice 03.08 . Rogoznica 04.08. Privlaka 07.08. Velika Polana 08.08. Dubrovnik 09.08. Tkon 10.08. Solin 15.08. Molve 16.08. Nova Gradiska 17.08. Omis 23.08. Zadar 24.08. Vodice Itd itd itd…. Gdje se vidimo ovih dana, tko gdje dolazi???