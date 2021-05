‘RAZMIŠLJAM SVJETSKI’: Marijani je prava ljubav pozornica, želi Hrvatsku predstavljati na Eurosongu: ‘Volim biti drugačija i jedinstvena’

U intervjuu za RTL, Marijana Vukelić otkrila je da joj je prava ljubav pozornica. Ona ne želi biti netko drugi, voli biti svoja i bilo bi joj drago kada bi Hrvatsku predstavljala na Eurosongu

Marijana Vukelić je jedna talentirana i ambiciozna djevojka. Ljubav je došla potražiti kod mladog farmera Nevena Landeka u 12. sezoni emisije ‘Ljubav je na selu’.

Po struci je magistrica ekonomije, no pozornica je njena strast. Otkrila je kako voli pjevati i glumiti. U intervjuu za RTL otkrila je sve o svojim pjevačkim snovima.

Istaknula je kako ne voli idolizirati ni kopirati. Ne preferira ni ‘covere’.

“Jednostavno da pokažem raspon i koliko mogu. Da pokažem da nisam ograničena i da ne robujem žanrovima ili stilovima. Također, biti će tu za užitak pjesme koje volim, a koje nisu jake vokalno. Već bi bilo “covera”, no tehnički dio je problem”, rekla je Marijana za RTL.

Voli svjetski zvuk

O stranih izvođača cijeni Whitney Houston i Celine Dion, a od domaćih voli Doris Dragović. Njene hitove je pjevala na prvim audicijama.

“Volim otpjevati neke pjesme i od Nine, Vanne. Čisto da se vidi raspon i koliko mogu. Volim hrvatski zvuk, volim i folklorne/tradicijske i zabavnu i pop i rock i pop rock, dance i jazz i blues i soul i šansonu, itd. Volim i Disney zvuk. Volim i vesele, pozitivne lepršave pjesme, volim i snažne/jake pjesme gdje sam moćna, jaka, snažna. Volim sve. Volim svjetski zvuk. Nisam ograničena. Volim iznenaditi. Inače, ne dijelim pjesme po žanrovima ili izvođačima. Ako mi je dobra pjesma, nije mi bitno tko je snimio, tko je izvođač niti koji je žanr”, istaknula je.

Kaže da mora biti svoja, drugčija, jedinstvena.

“Volim biti ja, a ne netko drugi”, kaže Marijana.

Iako kaže da bi voljela surađivati s Tončijem Huljićem za kojeg tvrdi da zrači duhovitošću i pozitivom, otvorena je za suradnju sa svima. Ona razmišlja svjetski, baš kao i Tonči.

Otvorena je za sugestije

“Ako ja izaberem nečiji predložak pjesme, točno znam što želim. Bitno je da se poštuje što želim, da se ne radi od mene nešto što ne želim i što nisam ja, da se razgovara sa mnom tijekom rada na pjesmi, a ne da mi se nameće ili dovede me se pred gotov čin. Komunikacija je bitna. Raditi u dogovoru, razgovarati, poštovati što volim i želim. Dakako, otvorena sam za sugestije, no na kraju treba biti kako ja želim i volim da bi to bilo potpuno. Ja moram biti sretna na kraju. Ja moram voljeti tu pjesmu, uživati kad je izvodim. Te da suradnici stoje iza mene, a ne nasuprot mene i ne da me gledaju kao prijetnju i konkurenciju i natječu se sa mnom, uzimaju/iskorištavaju moje ideje i okrenu leđa i zašute kad krenu napadi i omalovažavanja, već da su mi obrana i potpora. Zato što na taj način stoje u punom smislu te riječi iza onog što su napravili.”, kaže Marijana.

Vidi se u duetu s Petrom Grašom i Doris Dragović.

Njeguje, kako kaže nekakav opušteni sportski stil.

“Oblačim se ovisno o prilici, raspoloženju, mjestu na koje idem. Za svaki dan najčešće u trenirci i tenisicama s ruksakom u nekakvom sportskom stilu ili sportska elegancija (traperice, hlače ili haljinica s tenisicama) tj. nekakav opušteni stil. No, također, volim elegantni stil u lijepoj haljinici ili haljini i lijepim cipelama na petu/štiklama. Volim se obući i rokerski, volim i seksi kombinacije. Ovisno o raspoloženju, prilici, mjestu gdje idem”, rekla je i nadodala da bi se za scenu ipak malo svečanije obukla.

Ne robuje jednom stilu

“Za scenu, ovisno o prilici, mjestu, događaju, ovisno o pjesmi. Može biti fina elegantna kombinacija haljine, duge ili kratke sa štiklama koja može biti više seksi ako je primjereno za neko mjesto i događaj. Može biti sa daškom rocka, rokerski. Može biti moderno mladenački. Ne robujem previše samo jednom stilu. Prilagođavam se prilici, mjestu, događaju, pjesmi. Volim i iznenaditi odjevnom kombinacijom”, istaknula je.

Jako bi ju obradovalo da jednog dana predstavlja Hrvatsku na Eurosongu, a već je razmišljala i o sudjelovanju na Dori. I to odavno. Još razmišlja bi li bolje prošla pod okriljem nekog poznatog autora ili sama. Jedno je sigurno.

Na ljubomorne hejtere koji kritiziraju njeno pjevanje je već navikla.

Navikla je na ogovaranje

“Navikla sam na udarce, na govor mržnje, na podcjenjivanje, omalovažavanje, govor iza leđa, sakrivanje kad se priča o meni jer tako ne mogu odgovoriti i reći tko je zapravo kakav u cijeloj priči. Također, na licemjerje, podmuklost, dvoličnost, laži. To je i za očekivati. Jednostavno imam dojam da smo mi Hrvati, većina, čast iznimkama, nažalost, jednostavno takvi. Pobijamo, jako smo negativni. Pobijamo, pa govorimo kako je netko jadan (ili ima blokade). Kako neće kad “zakucavaš”. Čak sam primjetila da kod nas u Hrvatskoj i oni koji su uspješniji ili koji za sebe vole reći da su se ostvarili pa će pomoći, da ih pogađa bilo koji moj uspjeh. Da ne bih uspjela. Natječu se, podcjenjuju, omalovažavaju i gledaju da me “zakucaju” ili moje ideje koje im govorim u povjerenju uzimaju/iskorištavaju za svoj probitak ili ih nekome drugome predstavljaju kao svoje ideje. No, ono što je uzeto nije blagoslovljeno. Čemu uzimati, ako možemo napraviti odličnu stvar zajedno”, kaže.

Za Albinu misli kako je ok, a pjesma joj se jako sviđa. Želi joj puno uspjeha.

