RASTU TENZIJE, NICOL JEDAN PAR IZBACIO IZ TAKTA: ‘Te kalkulacije i čuvanje svojih ‘bestića’ neće dugo uspjeti’

Nicol se nije svidjelo to što su se Martina i Nino kalkulirali oko nominacija te je odlučila da neće šutjeti

U prošloj epizodi show su napustili Glorija i Domagoj, a novi nastavak emisije donosi nove avanture kandidata showa “Ljepotice i genijalci”. Nicol je i dalje pod dojmom posljednjih nominacija. Na jutarnjoj kavi s Doris i Adrianom komentirala je tijek natjecanja. S djevojkama je pričala kako joj je Martina ranije rekla da ona i Nino žele nominirati Gloriju i Domagoja, samo se nisu usudili to učiniti bez kocke. „Mrzim te papke. Te kalkulacije i čuvanje svojih ‘bestića’ neće dugo uspjeti“, kazala je Nicol i dodala kako joj se to nimalo ne sviđa i ne poštuje to.

„Mislim da će to biti par koji ću nominirati“, rekla je Nicol pritom misleći na Nina i Martinu. „Ovo je show ‘Ljepotice i genijalci’, a ne ‘Nađi si frenda, frendicu, dečka, curu’. To ne ide“, istaknula je. „Mislim da će me koštati to što se ne družim previše s djevojkama“, zaključila je Adriana nakon jutarnje kave i razgovora s Doris i Nicol.

Novi izazovi

Djevojke u ovoj epizodi očekuju pripreme za televizijski nastup za koji će ih pripremati fonetičar, a veliki izazov u ovoj epizodi očekuje genijalce. Oni će se naći na potpuno nepoznatom terenu jer će svaki od njih morati održati modnu aukciju, a uspjeh će im ocijeniti Mia Kovačić, TV voditeljica te modni stručnjak i dizajner Boris Banović.

„Imam osjećaj da on to može, komunikativan je“, puna je povjerenja Ena u svog partnera Marijana. „Već sam prodavao stvari na Hreliću, tak’ da bude nešto od toga“, hrabro je izjavio Ronald. „Ne prodajem baš lako priču pa mislim da će mi ovaj izazov stvarno biti izazovan“, rekao je Anton, dok će Ivan u ovom zadatku iskoristiti predznanje koje je dobio igrajući društvenu igru s vampirima i zombijima.

Kako će genijalci proći izvršavanju modnog izazova, kako će ih ocijeniti njihove partnerice, a kako će ih ocijeniti poznati žiri, gledatelji će moći vidjeti večeras od 22.30 na Novoj TV!