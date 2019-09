RASTE NETRPELJIVOST MEĐU DJEVOJKAMA, PALE SU I PRVE SVAĐE: ‘Misli da je najpametnija, najljepša i najzgodnija, a kad otvoriš ljušturu – truli orah’

Nakon što se Emily vratila sa spoja s Mijom, ponovno je zaiskrilo između Barbare i Monike

„Valjda ju je pogodilo to što je prva ušla u kuću, prav se odvažila pozvati ga nasamo da razgovaraju, a među zadnjima dobila ružu – očito ju je to izbacilo iz takta“, rekla je Zagrepčanka. Tijekom puta i ostatak dana vladala je opuštena situacija među djevojkama, no navečer, kad se Emily vratila sa spoja s Mijom – ponovno je zaiskrilo između Barbare i Monike. Monika je stekla dojam kako djevojke misle da glumata i da ih navodi na pogrešnu taktiku za osvajanje Mije. „Očito u meni vidi konkurenciju i zato je takva. Ali dobro, riješiti ćemo i taj problem“, rekla je Barbara pokušavajući ponovno doznati što je Siščanka točno razgovarala s Gospodinom Savršenim.

‘Ja ne biram sredstva’

„Nije mi rekao ništa. Uopće mi nije rekao kakve cure voli, a nisam ga to ni pitala“, rekla je Monika, a Barbara je odmah komentirala: „Loše lažeš.“ Potom je Monika rekla kako se ne sjeća što su razgovarali, što je dodatno razljutilo Barbaru. „Jadna. Ne sjeća se, da, baš je zaboravila“, rekla je. Monika je zahtijevala da ga onda Barbara sama pita kakve cure voli, a Emily ih je pokušavala prekinuti pričom o svom spoju, ali već je bilo kasno.

„Neka se makne od mene, ja ne biram sredstva. Pred cijelim koktel partyjem, pred svim curama i njim ću je izvući tek onda će htjeti izaći iz showa. Samo neka se ne kači sa mnom jer znam što radi. Jako je dobra glumica i samo ne znam zašto mene ubacuje u tu priču“, rekla je Barbara, a Anita je naposljetku zaključila kako je najbolje da odu spavati. Sljedeće jutro djevojke su se okupile na doručku i nastavile s provokacijama. Barbara je natuknula kako ne želi da bude kao u prošloj sezoni između Hane i Aleksandre kad su zaključile: „Džabe smo se klale!“ a Monika smatra da uopće nije tako i da odmah mogu raspraviti ako imaju o čemu.

Konkurencija

„Sad mi se ne da“, komentirala je Barbara i nastavila: „Što više vrijeme odmiče maske polako padaju i zasad jedino Monika ima masku, ali ne uspijeva joj skrivanje te maske. Još par dana i vidjet će se tko je prava Monika. Ne volim dvolične i lažne ljude i to će sve poslije ispasti za nju loše.“ No Monika je uvjerena kako je Barbara napada jer je doživljava najvećom konkurencijom.

„Mislim da je Barbara dosta nesigurna i pokušava ostaviti dojam neke ‘divlje cure’ koja nema dlake na jeziku, a zapravo je svakom loncu poklopac. Meni takvi ljudi idu na živce, koji se miješaju u sve i uvijek pokušavaju ostaviti dojam najpametnije, najljepše i najzgodnije, a kad otvoriš ljušturu – truli orah“.