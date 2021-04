RASEMINI DEČKI ŠOKIRANI SMJEŠTAJEM, A ZORANOVE DAME NJEGOVIM PONAŠANJEM: ‘Boli me, imam osjećaj da smetam’

Nakon nezaboravnih dočeka stiglo je vrijeme da se momci i djevojke napokon smjeste u kućama farmera

Prvi je svoje djevojke preko praga uveo Dragan Kežić, a one su se oduševile slikama njegove djece. Dragan je damama ponudio dvije sobe – njegovu spavaću u kojoj bi mogle biti dvije djevojke te djevojku u kojoj će boraviti jedna. Kristina se domah javila za riječ te odabrala spavaću sobu i Dijanu za cimericu.

”Olja i ja nemamo zajedničkih tema, nismo ni kliknule. Ona i ja u istoj sobi – nikako”, obrazložila je svoju odluku Kristina.

U Opatincu – rešetanje

Marijana, Vjerana i Samanta već su se udomaćile u Nevenovu dvorištu, no nisu računale da će ih njegova susjeda Katarina dobro izrešetati pitanjima o namjerama, seoskim poslovima i kuhanju.

”Nisam baš zadovoljna curama… Koliko sam ja pričala s njima, one nisu za to ni jedna. Uopće ne bi htjele ovako nešto, selo, obaveze”, zaključila je Katarina nakon ispitivanja.

Posjetom ih je zatim iznenadila voditeljica Anita Martinović pa također krenula s pitanjima. Mladi je farmer rekao voditeljici da se nada kako će njegove djevojke marljivo prionuti svim seoskim obavezama na njegovoj farmi, no one tim željama nisu baš bile najzadovoljnije.

”Malo je bilo nezgodno kad je cijelo vrijeme naglasak bio na radu, kao da traži ‘šljakericu’, a ne partnericu”, komentirala je Marijana Vukelić.

”Nije to za mene. On je muškarčina, on treba raditi teže poslove, a ja da pomažem oko lakših poslova. Ja sam ovdje došla kao gost, a ne njemu biti žrtveno janje”, dodala je i Samanta.

Rasema očekuje udvaranje

Svoje je dame u Buzetu konačno dočekao i Marijan. I dok su Bahra i Mara pohrlile da ga izgrle, Radmila je čekala – da on dođe po nju!

”On je kavalir. On traži ženu, a ne ja” kazala je, ”Naravno da je prošao na testu. Što sam željela, to mi se i ispunilo’.

”Ona misli da je već sigurno da je ona Marijanova”, komentirala je Mara preveliku Radmilinu samouvjerenost.

U Donjem Lapcu farmerica Rasema svojim je momcima pripremila grah, iako su oni jedva čekali njezine slavne pite, ali i janjetinu. Pridružila im se i Anita kako bi doznala njihova očekivanja.

”Zvone najljepše pjeva, Željan najviše pleše, a Josip najviše priča”, opisala je farmerica svoje kandidate, ali i otkrila, ”Očekujem da će mi se neki udvarati, brate mili! Meni se nijedan ne udvara još!”

U Brštanovu za to vrijeme – veselo! Zoran je svoje dame poveo u obilazak soba, a one su se našalile da im se najviše sviđa njegova spavaća. I dok se nikako nisu mogle dogovoriti koje će dvije dame dijeliti bračni krevet, Suzi je odmah rezervirala sobu u kojoj može boraviti sama.

Kao u meksičkoj sapunici

Marijanove dame već su na prvi pogled bile oduševljene veličinom njegove kuće.

”Moram reći da me to jako iznenadilo, gledajući po gradnji ove kuće. To je ko u meksičkoj sapunici. Volim takve kuće, takve gradnje, takve stilove gradnje kuća. To je sve veliko, široko, nigdje nema zidova”, zadovoljno je trljala ruke Bahra pa najavila tulum.

Radmila je odmah krenula uspoređivati Marijanov životni prostor sa svojim, a Mari je to ponovno zasmetalo.

”Odmah ona ima, ona ima podove, sve ima. A Marijan, koliko sam primijetila, pada na one koje imaju”, zaključila je.

Dame je zanimalo gdje će spavati pa su odmah poželjele provjeriti veličinu soba i tvrdoću madraca.

Hobbitova kuća

Smještaj je damama predstavio i farmer Neven, a prvu sobu odlučio je dati Marijani jer mu je jednom prilikom rekla da bi željela spavati sama.

”Sviđa mi se. Čim sam je vidjela odmah sam pomislila da želim ovdje jer je blizu izlaza”, komentirala je Marijana, no nisu svi bili zadovoljni.

”Meni je Neven pao 90 posto u očima kao muškarac kad je Marijani dao sobu. Ja sam rekla da volim spavati sama… S obzirom na to da smo se nas dvoje ljubili i imali nešto, on je tu sobu dao Marijani”, priznala je Samanta.

Za Vjeranu i nju Neven je namijenio drugu sobu, niskih stropova, u koju su djevojke jedva ušle pa su se našalile.

”Ovo mi je kućica kao da sam u Hobbitu”, komentirala je Samanta, a farmer nije razumio što pod tim misli.

”Djevojke mi se čine skeptične oko posla. Kao da bi malo mogle biti i lijene. Vidjet ćemo”, komentirao je Neven.

Rasema je svoju gospodu uvela u kuću i odlučila ih prevariti pa im obznanila da će svi spavati u istoj prostoriji – na kaučima, a najviše šokiran bio je Zvonko.

Nakon što im je otkrila da za njih ima druge planove, priznao je da mu je laknulo. No Lukava Rasema upravo je u novom smještanje sparila njega i Josipa, iako su naglašavali da ne žele biti u istoj sobi.

Sultani Zoran i Dragan

Zoran je svojim damama obećao večeru dobrodošlice pa ih je ponosno proveo po svome mjestu.

”Zoran se osjeća kao Sulejman među nama”, zaključila je Renata te priznala da joj je zasmetala Julijanina dominantnost te Suzina bliskost s farmerom.

”Boli me to što je naklonjen Suzi… Imam osjećaj da ja smetam”, otkrila je. I Julijana i Renata večer su uglavnom provele gledajući ga kako pleše sa Suzi.

I Dragan je svoje dame također izveo na romantičnu večeru, a djevojke su ga obasule darovima. Dijana mu je poklonila knjigu o vrtlarstvu, što je Kristina proglasila dosadnim.

Olja je, s druge strane, bila malo maštovitija pa mu je poklonila sultanovu kapu i majicu za partyje.

”Majica je kul i sviđa mi se, ali kapa me se nije baš dojmila”, komentirao je farmer.

Kako će proteći prva noć i prvi radni zadaci na farmama, doznat ćemo već sutra od 21 sat na RTL-u.