RASEMA NIJE IMALA SREĆE: Iza nje su dva braka, zlostavljanje i rat, a sada samo želi da je netko voli

Rasema se osvrnula i na posljednju vezu s farmerom Markom Skelinom u kojeg se zaljubila u desetoj sezoni ‘Ljubav je na selu’

Rasema Vladetić, 64-godišnjakinja iz ličkog sela Donji Lapac, pravi je primjer žene koja se čitav život bori, a sada se odlučila izboriti i za ljubav. Upravo se zato prijavila u emisiju “Ljubav je na selu” i po treći put, no prvi put kao farmerica. Poziva k sebi muškarce kako bi ih bolje upoznala i s nekim možda poželjela ostati, kako bi s njim kratila duge dane. Ne traži od njih ništa, samo ljubav i razumijevanje. Jer, sve već ima, a to što ima, napravila je sama. Sama je izgradila kuću u kojoj živi, a sama je odgojila i djecu.

“Djeca su mi prva na redu, prije mene. Sama sam ih othranila, bez ikoga. I otac i majka sam im bila, i prijateljica i sve”, priča Rasema o kćeri i sinu iz svog prvog braka, u koji je stupila s 18 godina. On je propao nakon tri godine, na ružan način koji je Rasemi slomio srce.

“Doveo mi je drugu ženu, trudnu, na oči.”, kaže Rasema. “Ja sam tada skupila stvari, djecu i otišla u Liku raditi. I nikad se nisam vratila”, priča Rasema koja je rođena u Bosni. Bilo je to 1981. godine, kaže. U Lici se zaposlila i odgajala djecu. Bilo je teško, a rat je još više otežao situaciju.

Slomljeno srce

“Kad je zaratilo, ostala sam bez posla, sama s dvoje djece. Zlostavljali su me neki ljudi i morala sam se bilo kako izvući. Bilo je kasno da se vratim u Bosnu. Udala sam se za čovjeka 25 godina starijega od mene. Morala sam se nekako izvući iz te situacije, nisam mogla raditi, djeca su bila gladna. Taj čovjek je bio dobar prema djeci i meni. Umro je prije pet godina”, govori sjetno Rasema.

Tijekom rata s obitelji je bila u izbjeglištvu u Prijedoru.

“Kad je završio rat, vratila sam se iz izbjeglištva i kupila jeftino imanje i izgradila kuću. Sve sam svojim rukama napravila. Navečer su mi dovozili šutu od porušenih kuća pa sam po noći gradila. Snalazila sam se kako sam god znala. Suprug je ostao u Prijedoru, gdje smo napravili kuću. Kći je ostala s njime. Kada sam završila kuću, došla je k meni”, ispričala je Rasema za RTL.HR.

No muž je ostao u Prijedoru, jer su im u kuću ušli neki ljudi koje je sudskim putem pokušavao istjerati, objašnjava Rasema. Nikad nije uspio.

Ponovno se razočarala u ljubavi

“Imam tamo kuću na kat, a ne mogu u nju. Ali nema veze. Jedino me boli što sam sama, nemam nikoga. Osjećam se kao drvo bez ijedne grane”, priznaje farmerica.

Osvrnula se i na posljednju vezu, s farmerom Markom Skelinom u kojeg se zaljubila u desetoj sezoni “Ljubav je na selu”.

“Jako sam se zaljubila, baš iskreno. Ali brzo sam shvatila kakav je. Njemu je bio važniji novac nego ljubav, a ja sam samo htjela ljubav. Brzo se počeo i s drugima hvatati… Povrijedio me. Nisam mogla nikome više vjerovati. Kleo mi se svaku večer da me voli i da ćemo biti zajedno do kraja života, i evo kako je završilo. Ali preboljela sam ga. Sada sam spremna za novu ljubav”, kaže Rasema.

“Želim samo nekoga s kim mogu razgovarati. Dosta mi je samoće”, poručila je Rasema, vrsna kuharica, koja će svoga muškarca hraniti onim najvažnijim: ljubavlju.

