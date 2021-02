RAMBO AMADEUS JE IPAK ZARAŽEN KORONOM: ‘Korona vreba, ne bira i kosi nemilosrdno…’

‘Dragi fanovi, samo bez suvišnog uzbuđenja i panike, istina je da je i Car pozitivan na korona virus, međutim ne nasjedajte na dramatične tekstove, Kilotcar je čeličnog zdravlja, i ovog puta poručuje – korona vreba, ne bira, kosi nemilosrdno i uvažene kolege, ali, što je tragedija i opasnost veća, moral mora biti visočiji’, napisao je pjevač, između ostalog, u objavi

Srpski mediji u petak su prenijeli vijest da je pjevač Rambo Amadeus hospitaliziran nakon što je potvrđeno da je zaražen koronavirusom, piše Kurir. Mlađi sin pjevača, Petar Pušić, demantirao je te navode za spomenuti list, no sada se na Facebooku oglasio i sam Rambo te potvrdio da je ipak pozitivan na virus.

Pjevačevu izjavu prenosimo u cijelosti.

“Dragi fanovi, samo bez suvišnog uzbuđenja i panike, istina je da je i Car pozitivan na korona virus, međutim ne nasjedajte na dramatične tekstove, Kilotcar je čeličnog zdravlja, i ovog puta poručuje – korona vreba, ne bira, kosi nemilosrdno i uvažene kolege, ali, što je tragedija i opasnost veća, moral mora biti visočiji. S tim u vezi vam obećavam da će koncert, s ovim neophodnim odlaganjem, biti sigurno još uzbudljiviji i zanimljiviji, uz dužan pijetet prema svima koji su bitku sa koronom izgubili. Muzika nije ni za mene ni za moje kolege zajebavanje, nego neophodan segment života. Zato, najbolji način da me podržite je da držite distancu i nosite masku, i prijavite se za cijepljenje, ali boga mi i kupite kartu na vrijeme za koncert, to će mi najbolje podići imunitet! To je podrška, ostalo je palamuđevina. Show must go on – pjesma nas je održala njojzi hvala!”

Rambo je najavio koncert za 10. travnja u Beogradu.