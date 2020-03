RAJKO DUJMIĆ O OVISNOSTI I NAPADU NA SUPRUGU: ‘Pa mi se volimo. Za to što sam napravio tuži me država, a ne žena’

Dujmić se početkom jeseni samoinicijativno prijavio u bolnicu na liječenje

Nakon izlaska iz pritvora, gdje je završio jer je supruzi Snježani pod utjecajem alkohola nanio lakše tjelesne ozljede i prijetio joj smrću, Rajko Dumić se početkom jeseni samoinicijativno prijavio u bolnicu na liječenje. U razgovoru za Jutarnji list progovorio je o najtežem razdoblju u životu i otkrio da još nije u potpunosti izliječen. “Moje liječenje još traje. To je jedan proces koji se mora završiti, ništa tu nema preko noći. Moram do kraja pobijediti samog sebe, a to je jako teško”, rekao je. “Imam još za napraviti nekoliko seansi, a nadam se da ću nakon toga moći reći da sam potpuno ozdravio”, dodao je.

‘Nismo se mi ni svađali’

Dujmić tvrdi da se sa suprugom pomirio još prije nekoliko mjeseci. “Nismo se mi ni svađali. Pa mi se volimo”, izjavio je. “Za ono ružno što sam napravio ne tuži me supruga nego država”, rekao je Dujmić koji je i Novu godinu dočekao sa suprugom na zagrebačkom trgu, uz koncert Prljavog kazališta i Novih fosila.

Na pitanje je li i sam počeo skladati neku novu glazbu, odgovara: “Nikad nisam ni prestao. Ne mora se skladati samo za klavirom, u glazbenom studiju. Možeš ti skladati i u svojim mislima. Ja to stalno tako radim, a za koji mjesec ćete, nadam se, moći čuti što sam smislio. Zasad ću vam reći samo da stvaram neku novu glazbu, nešto, uvjetno rečeno, duhovnije od onoga što sam radio prije. Inspiracije mi ne manjka, ali nisam si nabio neki jaki radni tempo. Radim polako, dosta se i odmaram, mnogo šetam, nigdje mi se ne žuri”, kaže naš jedini eurovizijski pobjednik koji koncem veljače ipak neće potegnuti do Opatije na “Doru”. “Pratit ću zbivanja u Opatiji putem televizije. Mene uvijek zanima što se novo zbiva u našoj glazbi, a ‘Dora’ pruža sjajan pregled glazbene scene”, zaključio je.

