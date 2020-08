RAJKO DUJMIĆ ISPRAĆEN JE NA POSLJEDNJI POČINAK: ‘Mučila ga je samo jedna stvar, vole li ga ljudi kao što on voli njih’

Od Rajka Dujmića danas prijepodne na zagrebačkom krematoriju oprostili su se brojni kolege i prijatelji

Velikan hrvatske glazbe Rajko Dujmić na posljednji počinak je ispraćen danas na zagrebačkom krematoriju. Oprostiti se od legendarnog glazbenika i skladatelja došli su brojne kolege i prijatelji – Jasmin Stavros i Vlado Kalember, Jasenko Houra, Božo Vrećo, Goran Karan, Ana Rucner, Jacques Houdek…

Obitelj Dujmić odabrala je počasnu stražu koja će se izmjenjivati u grupama po četvero ljudi zbog epidemioloških mjera, a koju čine slijedeći pojedinci, Rajkovi najbliži prijatelji i kolege: Ante Gelo, Sandra Hančić, Jasenko Houra, Jacques Houdek, Želimir Babogredac, Mladen Grdović, Jasmin Stavros, Ana Rucner, Vladimir Pavelić, Nataša Mirković, Dragan Rucner, Mario Rucner, Zoran Škugor, Hrvoje Barlović, Vedran Strukar, Emilija Kokić, Nenad Ninčević, Vlado Kalember, Jasna Zlokić i Fedor Boić.

‘Izgubili smo hrvatskog Mozarta’

“Da nije bilo Rajka Dujmića ne bi bilo Jasmina Stavrosa, on je stvorio Jasmina Stavrosa. On je sve osmislio u mojoj karijeri i neću nikada zaboraviti kad mi je rekao šest mjeseci prije rata: “Trebao bi snimiti pjesmu ‘Kad se prijatelji rastaju’ jer će nastati rat između Hrvatske i Srbije”. Ja nisam vjerovao, ali očito je da je bio veliki vizionar i izgubili smo velikog glazbenika i hrvatskog Mozarta i jako sam pogođen, kao da mi fali pola mene, ne mogu sebi doći”, rekao je Jasmin Stavros.

Sprovod je vodio Željko Odabašić, biskupski vikar gradišćanskih Hrvata u Austriji. “Molim nebeskog oca da otvori vrata vječnosti našem bratu Rajku”, rekao je.

Od Rajka se oprostio i njegov prijatelj i kolega Nenad Ninčević. “Ne znam hoću li ja ovo moći”, rekao je na početku govora. “Zbogom kralju crnih i bijelih tipki. Putuj, mi te nikada nećemo zaboraviti. Ja se nadam da te čekaju tvoje nebeske kočije koje smo davno napisali u stanu mojih roditelja”, poručio je te dodao kako mnogi nisu bili svjesni značenja i uloge koju je Rajko imao u njihovim životima i karijerama koje je s radošću stvarao. “Mučila ga je samo jedna stvar, vole li ga ljudi kao što on voli njih. Sad vidiš koliko te volimo Rajko, vidi, svi tvoji prijatelji su došli… Mislio samo nabrajati tvoje pjesme, ali sam odustao. Nećemo raditi cirkus. Radili smo ih dosta zajedno”, rekao je.

“Nikada od tebe nisam doživio nikakvu prijevaru niti ikakvo loše djelo, čast mi je što si bio dio moje obitelji. Pozdravljam te u svoje ime i ime domovine”, zaključio je Ninčević.

‘Trebalo ga je samo voljeti i razumjeti njegovu ranjenu dušu’

Nakon njega govor je održao Antun Tomislav Šaban, tajnik Hrvatskog društva skladatelja. “Od svih ljudi u ovoj državi i na ovim prostorima onaj koji se najnesebičnije dijelio drugima i dotaknuo najviše duša i najviše nas zagrlio bio je Rajko. Nitko to nije mogao bolje i uspješnije od njega. Mi svi ovdje prisutni mali smo dio onih koje je Rajko zagrlio i šačica onih koje je naučio kako da volimo druge, svoj grad, domovinu i jednu košulju plavu. Okupili smo se da kažemo da nas je naučio voljeti i ovdje smo zato što smo Rajka voljeli. Naša srca su nas dovukla ovdje da dotaknemo njegovu dušu i zagrlimo ga kao što je i on grlio nas”, rekao je.

Kako doznaje Večernji list, Rajkova supruga Snježana Dujmić obratila se članovima počasne straže prije ispraćaja ovim riječima: “Rajka je trebalo samo voljeti i razumjeti njegovu ranjenu dušu. Hvala vam što ste bili dio Rajkova života”.

“Rajko Dujmić je nešto na što ne možeš polagati osobno pravo, on je dio glazbenog naslijeđa, a to tako suho zvuči… On je ozvučio sve naše ljubavi i lijepe susrete, a i kad ga je boljelo, bol je imala neki lijepi smisao. A u tom procesu prerade vlastite boli nastrada najviše čovjek kada pretvara sve što se njemu događa u nekakvu ljepotu, a Rajko je u tu ljepotu stavio sve. Sve što mi sada pada na pamet jest: Rajko, fala ti za sve!”, rekao je Goran Karan o Rajku Dujmiću za Večernji list.

Nakon ispraćaja slijedi i misa zadušnica koja će se za Rajka služiti u 13 sati u crkvi Sv. Jeronima u Zagrebu. Glazbenik će biti pokopan u Aleji velikana na zagrebačkom Mirogoju.

