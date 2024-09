Rade Vasić o promjeni spola Mike i Gibe: 'Odmah smo pitali: 'Koliko košta?''

Ana i Ivana Nikolić, poznate srpske reality zvijezde, prije nekoliko godina su prošle kroz proces promjene spola, a javnost ih je prvotno upoznala kao Miku i Gibu Vasića, sudionike "Big Brothera" 2015. godine. Njihov otac Rade Vasić otkrio je kako je reagirao kada je saznao da Mika i Giba planiraju transformaciju, piše Blic.

"To su moja djeca, kakva god da su, stvorili smo ih. Željeli smo pomoći, odmah smo pitali: 'Koliko to košta?', sve ćemo financirati. Moja djeca su sretna i imala su sretno djetinjstvo", poručio je Rade za Pink.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pixsell/ Jurica Galoic Po izlasku iz realityja na društvenim mrežama se pojavila Mikina slika na kojoj je odjeven u ženu, te su već tada počele spekulacije i da je promijenio spol, što je obitelj, tada, oštro demantirala.

Ana je nedavno otkrila kada su ona i njezina sestra promijenile spol.

„To je bilo 7. prosinca 2018. ili 2019. godine. Mediji su to saznali prije dvije, tri godine, kada se moja sestra udala. To je bilo u Beogradu, sami smo platili operacije. Dobro se unovčio reality“, rekla je Ana Nikolić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ana je u vezi sa Stefanom Kordom, koji je, kada je saznao da se Ana rodila u tijelu muškarca, potpuno poludio.

Foto: PIXSELL/Antonio Ahel

"Moj prijatelj je našao fotografiju i rekao mi: 'Znaš li ti tko je Ana?'. Kad mi je objasnio ja sam izgorio. Spakirao sam kofere i izletio iz kuće. Tada smo bili zajedno 15 dana. Ona me zvala 100 puta, pita gdje sam, zašto sam otišao', ispričao je te nastavio: "Rekao sam joj da me pusti do jutra da razmislim. Onda sam prelomio i rekao 'kud puklo da puklo' i vratio joj se", rekao je Stefan.

POGLEDAJTE VIDEO: Aleksandar Neradin napustio Big Brother kuću: Zatajio da se protiv njega vodi postupak zbog seksualnog uznemiravanja maloljetnika

Tekst se nastavlja ispod oglasa