RADE ŠERBEDŽIJA O ODNOSU S OCEM: ‘Gasio bi televizor kad bi prikazivali neki moj film, bio sam ponosan kad mi je objasnio zašto’

Šerbedžija je u emisiji, između ostalog, otkrio da se njegov otac protivio njegovoj želji da ide na Akademiju i postane glumac

Glumac Rade Šerbedžija gostovao je u HRT-ovoj emisiji “U svom filmu” gdje je, između ostalog, progovorio o svom odnosu s ocem koji je prije godinu dana preminuo u dobi od 104 godine. Otkrio je da se njegov otac protivio njegovoj želji da upiše Akademiju i ostvari se kao glumac. Umjesto toga, priželjkivao je da će postati liječnik ili inženjer. “On je uvijek bio protiv toga da ja idem u glumce zato što prije svega sam bio dobar đak, nisam bio odlikaš, bio sam vrlo dobar jer sam se mnogo bavio sportom pa nisam imao vremena biti u svemu odličan, ali sam bio dobar đak.

On je tada smatrao da ću sigurno završiti neki fakultet, sestra je studirala ekonomiju. Mi smo zapravo bili prvi od naše familije koji će biti akademski građani. On je želio da ja budem bilo što, ili doktor ili inženjer. Ja sam onda rekao ‘hajde studirat ću ja književnost’, jer sam volio književnost, knjige, čitao sam mnogo kad sam bio klinac i teta Ljubica u Vinkovačkoj knjižnici je govorila da sam bio apsolutni rekorder što se tiče čitanja od tih mlađih učenika u Vinkovcima”, ispričao je Šerbedžija.

‘Nije želio pristati na tog svog poznatog sina’

Rekao je da je njegov otac iz protesta znao gasiti televizor kad bi se prikazivao neki njegov film. Na pitanje je li moguće da otac nije pogledao ni jednu njegovu predstavu, odgovorio je: “Ne!” To je bio njegov protest i pitao sam ga pa dobro zašto ne gledaš moje filmove, televiziju. Dobro hajde predstava, nećeš ići iz Vinkovaca u Zagreb. Što je gasio televiziju? Mama kaže kad bi sjedili u boravku i ide moj film, on se samo digne, uzme svoje novine i ukrštene riječi i ode u drugu sobu. Poslije sam ga pitao zašto? Onda je on jednom lijepo rekao i nekako sam ponosan na to. Rekao je: ‘Sine, znaš što, svi mi govore tvoj sin glumac pa te vole, prijatelji, svi, a ja želim tebe imati kao svog sina. Ne želim te gledati kao nekog drukčijeg. Ima tu nešto lijepo. Imali smo jedan takav odnos i to je to. Nije želio uopće pristati na tog svog poznatog sina”, rekao je.

‘Najneugodnije je kad ti se netko divi’

Dodao je da se, unatoč popularnosti, ponašao normalno i nije pravio pompu. “Recimo za mene je normalno stajati u redu kao i svi drugi ljudi u dućanu. Ne tražiti protekciju itd. To su ljudi voljeli i onda sam imao jedan onako s građanima Zagreba u kojem sam živio i odrastao tu svoju prvu mladost i srednje godine kad sam bio vrlo zaposlen i poznat glumac u filmu i televiziji. To je najlakši način kad srušiš mit, onda je tebi lakše. Najneugodnija stvar je kad ti se netko divi. Jer izgubiš neposrednost, ne živiš život nego si netko drugi, papirnati, a ja želim biti ribar, želim biti nogometaš kao što sam bio nogometaš i ribar, mnogo je lakše tako živjeti”, zaključio je.