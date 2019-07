QUENTIN TARANTINO SE OPRAŠTA OD REDATELJSKE KARIJERE? ‘Mislim da sam filmovima dao sve što sam imao’

Poznati redatelj tvrdi da je došao do kraja sa snimanjem teatralnih filmova

Redatelj i scenarist Quentin Tarantino iza sebe ima brojne filmske hitove, kao što su “Pakleni šund”, “Nemilosrdni gadovi”, “Kill Bill”, “Od sumraka do zore”, no izgleda da je svoju filmsku karijeru odlučio privesti kraju. Naime, slavni redatelj je u intervjuu za “GQ Australia” izjavio da je došao do kraja sa snimanjem teatralnih filmova. “Što se teatralnih filmova tiče, mislim da sam došao do kraja svog puta. Vidim se kako pišem filmske knjige ili kazališna djela, tako da i dalje budem kreativan. Mislim da sam filmovima dao sve što sam imao”, rekao je Tarantino te dodao da ako novi film “Once Upon A Time in Hollywood” dobro prođe, možda ne bude ni snimao deseti film. “Možda odmah stanem. Vidjet ćemo”, rekao je.

Tarantinove izjave komentirao je i njegov kolega i zvijezda spomenutog filma Brad Pitt. “Mislim da on uopće ne blefira. Mislim da je mrtav ozbiljan. I na neki način otvoreno žalim što mu to kažem, ali on razumije kako je to kad redatelji počinju osjećati da su izvan igre. Ali on ima druge planove i još se dugo nećemo oprostiti od njega”, rekao je holivudski glumac.

Tarantino je krajem prošle godine uplovio u bračnu luku s 20 godina mlađom manekenkom i pjevačicom Danielom Pick. Vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u Los Angelesu, a među uzvanicima su se našla i poznata imena poput Ume Thurman, Brucea Willsa i Samuela L. Jacksona.