PSIHOLOG IZ ‘BRAKA NA PRVU’: ‘Gledat ćemo parove koji se različito suočavaju s izazovima, iskrivljenim očekivanjima i burnim emocijama’

Boris Blažinić, zajedno s kolegicama Ingrid Divković i Itom Štefanek, u showu ‘Brak na prvu’ odabrat će adekvatne parove te ih usmjeravati i savjetovati o bračnom životu

Blažinić je profesor i sudski vještak za psihologiju, psihoterapeut, predavač, trener, konzultant za strateško upravljanje ljudskim potencijalima i licencirani trener za procjenu i razvoj emocionalne inteligencije, odnosno interpersonalnih kompetencija. Preko 20 godina profesionalno pomaže ljudima da razviju emocionalnu inteligenciju, socijalne vještine, svoju osobnost i budu što je moguće bolje izdanje sebe, piše RTL.

Kao sudski vještak za psihologiju, stekao je iskustvo i ekspertizu u psihoprofiliranju, a upravu tu tehniku koristi kao psiholog i terapeut kako bi ljudima pomogao u poslovnim, bračnim i obiteljskim odnosima. “Psihoprofiliranje omogućuje da osoba bolje upozna i razumije samog sebe i druge ljude, nauči kako jasnije i utjecajnije komunicirati i graditi kvalitetnije odnose, upozna vlastite snage, talente, te kako ih razviti i aktivirati, osvijesti vlastite slabosti i unutarnje blokade, otkrije nove načine kako iste prevladati te kako otključati svoj unutarnji potencijal”, rekao je Blažinić.

Koja je vaša uloga u showu ‘Brak na prvu’?

Zadatak stručnjaka u ovom eksperimentu nije samo od ponuđenih kandidata i kandidatkinja prepoznati i procijeniti parove koji su optimalno kompatibilni, nego i istima kroz show pomagati da se bolje upoznaju i prebrode razlike i prepreke na zajedničkom putu.

Kako vam se sviđa koncept showa ‘Brak na prvu’?

Ono što mi se sviđa u konceptu showa „Brak na prvu“ je, osim zabavnog, i edukativni aspekt. Interesantno je kako ljudi procjenjuju i kako donose životnu odluku, odnosno, biraju životnog partnera ili partnericu. Show nije koncipiran da promovira ljudske slabosti, egzibicionizam, manipulaciju, već svojevrsni sociološki eksperiment u kojem kandidati istražuju sebe i partnera, granice tolerancije, suosjećanja, velikodušnosti, dobrote, hrabrosti, ljubavi itd. Ovom emisijom želi se pod stručnim vodstvom gledateljima približiti načine na koje se dvoje ljudi, koji su se obvezali jedan drugome, upoznaju, grade odnos, rješavaju svakodnevne probleme i prevladavaju prepreke i probleme. Gledatelji će imati priliku vidjeti kako se parovi, koji se upuštaju u avanturu braka na prvu, različito sučeljavaju s unutarnjim i vanjskim izazovima, vlastitim, često iskrivljenim, očekivanjima i burnim emocijama.

Osim vas, eksperti u showu su Ingrid Divković i Ita Štefanek – znate li se otprije i kako vam je surađivati s njima?

Divno je surađivati s Ingrid i Itom, riječ je o vrlo iskusnim, stručnim, ali prije svega divnim osobama. I Ingrid i Ita su izuzetno empatične i tople osobe koje „čitaju“ emocije kandidata i uparuju ih po ključnim preferencijama te ih nesebično savjetuju i podržavaju. Naša suradnja, nadopunjavanje, međusobno pomaganje i razumijevanje rezultiralo je i divnim prijateljstvom.

Kroz koje sve „testove“ prolaze osobe u showu ‘Brak na prvu’ kako biste vi zajedno, kao tim stručnjaka, pronašli najbolji par?

Ingrid i Ita zadužene su da putem strukturiranih intervjua utvrde ključne preference i kriterije kandidata za izbor partnera ili partnerice, poput dobi, visine, debljine, boje kose, oblika lica i jako interesantnog testa kompatibilnosti mirisa. Na kraju, moja uloga je bila na temelju testiranja, bihevioralnog opažanja i strukturiranog intervjua izraditi psihoprofil i upariti kandidate prema karakteru, odnosno, osobnosti. Profil svakog kandidata sadržava informacije o specifičnim potrebama, životnim i radnim vrijednostima, karakternim crtama, osobnim kvalitetama i potencijalima, kao i slabostima, emocionalnim, kognitivnim i ponašajnim obrascima, kako reagiraju u stresu, kako u sigurnosti, kako komuniciraju i grade odnos. Jednostavno rečeno – izradio sam im „uputstvo za upotrebu“ samog sebe. Psihoprofil nije ključ za naći savršenog partnera, to je alat za biti najbolji mogući partner. To nije ključ za savršeni život, već alat koji svakome može pomoći da napravi dobre životne izbore za sebe. Ukratko – to je alat da svatko bude najbolje izdanje sebe.

Kakvi vam se čine kandidati prve sezone showa? Ima li potencijalnih velikih ljubavi?

Kandidati su zaista toliko različiti i to je prekrasno. Svatko unosi svoju osobnost, svoja očekivanja, kvalitete i slabosti. Moja očekivanja su da će većina u ovom eksperimentu prije svega izaći s velikim iskustvom, a ostavimo prostora i za moguće velike ljubavi.

Kakva su snimanja i kakva je atmosfera na setu?

Snimanja su prava avantura, puna iznenađenja, preokreta i ponekad intenzivnih emocija, kako za nas stručnjake, tako i za kandidate. Zanimljivo nam je, ali i zabavno.

Imate li neku anegdotu sa seta za podijeliti?

Imam jednu anegdotu sa snimanja. Iako sam bio upoznat s testom kompatibilnosti mirisa i važnosti koje miris ima na odabir partnera, po prvi put sam se u to i uvjerio uživo. Moram priznati kako je zaista nevjerojatno kako nečiji prirodni miris jednima može biti odbojan, a drugima privlačan.