PRVO VJENČANJE U ‘BRAKU NA PRVU’: Između Gordane M. i Dejana odmah se rodila ljubav: ‘Kad me je ona pogledala, pomislio sam – to je to!’

U drugoj epizodi bračne zavjete izmijenili su Gordana Marelli i Dejan Vukobratović te Gordana Gašparić Vrbljanin i Milan Tokić

U drugoj epizodi showa “Brak na prvu” rodila se ljubav na prvi pogled, ako je suditi po izjavama i emocijama koje su gledatelji mogli primijetiti između novih supružnika Gordane Marelli i Dejana Vukobratovića. A vjenčanje drugog para spojenog od eksperata, umirovljenika Gordane Gašparić Vrbljanin i Milana Tokića, tek će se održati.

Ljubav na prvi pogled

U utorak navečer u showu “Brak na prvu” gledatelji su svjedočili rađanju jedne ljubavi, one Gordane Marelli i Dejana Vukobratovića. Unatoč nervozi pred vjenčanje i dilemi koja je Gordani prolazila kroz glavu, mladenka se pojavila na svadbi te su i Goga i Dejan bili ugodno iznenađeni i zadovoljno su izrekli – „Uzimam!“, a pao je već i prvi poljubac! „Srce mi je išlo 140 na sat! Nisam očekivala da ću se ja njemu svidjeti, niti da će se on meni svidjeti na prvu – u šoku sam!“, priznala je Gordana kada je ugledala svog budućeg supruga.

„Pet minuta sam bio malo u tremi dok svoju dragu nisam doveo za oltar i pogledao je u oči. A kad me je ona pogledala, pomislio sam – to je to!“, otkriva Dejan, koji nije skidao osmijeh s lica cijelu večer, baš kao ni Goga i svi uzvanici na svadbi. „Mislim da su oboje bili iznenađeni onim što vide i da su na prvu kliknuli. Jednostavno su im se energije poklopile“, kazala je Dejanova mama Nevenka, oduševljena novom snahom, a Gogina mama Ljubica zetom.

I dok su se svatovi veselili, mladenci su postali umorni te su se povukli u svoje odaje na prvu bračnu noć. „Ja ću tebe ljubiti cijelu noć! Sve što se treba dogoditi će se dogoditi“, rekao je Dejan svojoj dragoj Gordani, a ona je zaključila: „Dejan me definitivno izuo iz cipela večeras!“

Gordani nedostajala podrška sinova

Za to vrijeme, eksperti Boris Blažinić, Ingrid Divković i Ita Štefanek odlučili su spojiti novi par – umirovljenike Gordanu Gašparić Vrbljanin i Milana Tokića. „Ja se udajem za čovjeka kojeg uopće ne poznajem, a upoznat ću ga na vjenčanju!“, kazala je uzbuđeno Gordana svojoj prijateljici i kumi Zlatici, koja je priznala da je to jako hrabar potez.

Nakon što su oboje obavijestili svoje bližnje o svadbi i pronašli pravu odjeću za taj važan dan, stiglo je vrijeme za vjenčanje, a onda su krenule i Gordanine suze. „Žao mi je što moji sinovi nisu ovdje, rade i znam da me podržavaju, ali mi je žao da nisu tu na ovaj dan. Jako je teško kad ne znaš tko stoji s druge strane, a meni je važno da me djeca podržavaju u ovoj avanturi“, izjavila je Gordana, koja je rano postala udovica, a podrška njezinih sinova puno joj znači. Usprkos tome, Gordana je hrabro koračala do svog budućeg supruga te joj se Milan na prvi pogled činio kao vrlo draga i topla osoba, a Milan je također bio vrlo zadovoljan onime što vidi: „Tanka, visoka, plavuša, lijep hod – sve sam to vidio!“

Plesalo se do dugo u noć

Nakon kratkog upoznavanja i izrečenih zavjeta, Gordana i Milan postali su drugi par koji se vjenčao u showu “Brak na prvu”! „Mislim da se zaljubio do daske!“, komentirali su Milanovi prijatelji, a Gordana je priznala da se pred novim suprugom osjeća ugodno i nada se kako će im biti lijepo u braku. „Osjećam sigurnost pored Milana, znam da je pravi gospodin, a to mi i treba. I drago mi je da zna plesati te mislim da ćemo ubuduće puno plesati zajedno“, zaključila je Gordana na njihovoj veseloj svadbi, na kojoj se plesalo do dugo u noć.

Pred novim supružnicima je prva bračna noć, a već sutra čeka ih nova avantura. Kakvo će biti buđenje uz novu osobu i tko je idući par koji će se vjenčati – pogledajte u srijedu u 20 sati na RTL-u!