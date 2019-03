PRVE TENZIJE: Ronald se razbjesnio: ‘Sad imamo motivaciju i znamo tko će letjeti sljedeći put!’

Djevojke su u prvom izazovu trebale demonstrirati svoje znanje iz anatomije te na muškim modelima označiti dijelove tijela

U drugoj epizodi showa “Ljepotice i genijalci” gledatelji Nove TV mogli su vidjeti kako se naizgled nespojivi parovi snalaze u prvom zajedničkom zadatku – poznavanju ljudske anatomije. Pobjednica u prvom izazovu bila je Adriana, a u drugom se najbolji pokazao Domagoj.

Adriana odnijela pobjedu

Djevojke su nakon dugotrajnog učenja sa svojim partnerima u prvom izazovu morale na muškim modelima označiti dijelove tijela koje im je zadala fizioterapeutkinja Milica Jug. S najboljim znanjem iz anatomije pokazala se Adriana te tako postala prva pobjednica, što znači da su ona i njezin partner Luka stekli imunitet u sljedećoj eliminaciji i mogućnost da jednog od ostalih parova nominiraju za ulazak u eliminacijski krug.

„Pobijedila sam, zaslužila sam imunitet! Ali, ne znam kako ćemo odabrati, svi su nam dragi“, izjavila je Adriana nakon pobjede. „Snaći ćemo se, imat ćemo dogovor. Nijanse presuđuju u ovoj našoj igri“, nešto je odlučniji bio Luka koji je već zaoštrio odnos s natjecateljicom Sarom. „Ti si tak’ smotan. Daj ga pogledaj kako izgleda. Mene podsjeća na Paju Patka“, rekla je Sara s podsmijehom.

Dečke je bilo sram

Dok su djevojke uživale gledajući modele gole do pasa, njihovim partnerima nije bilo baš najugodnije. „Ja bih najvjerojatnije samo stajao, skvrčen, bilo bi me užasno sram. Moji trapezni deltoidni mišići su nerazvijeni, trenutno su u fazi koja nije za pohvaliti se“, rekao je Marijan. No, nisu samo djevojke te koje su se okušale u prvom izazovu, već je izazov čekao i momke koji su se okušali u razgibavanju vlastitih mišića.

„Ja jesam spreman za razgibavanje svojih mišića, iako mi bolje ide razgibavanje moždanih vijuga“, izjavio je Ronald. „Nisam upoznat s fitnessom, tako da krećemo od nule“, dodao je Anton. „Puno radije bih odigrao igricu nego išao trenirati“, iskreno je priznao Marijan.

Ronald demonstrirao svoje znanje

Svoje poznavanje vježbi Ronald je odlučio demonstrirati Nicol. „Ovo razgibavanje čega, to nikad nisam vidjela, bar ne u sportu“, kroz smijeh je rekla Nicol pa zatim upitala Ronalda raduje li se vidjeti neku curu u pozama koje joj pokazuje. „Pa tebe!“, rekao joj je Ronald. „U tom trenu sam stvarno zažalila što sam ga to pitala“, kratko je zaključila Nicol. Zatim je svoje znanje demonstrirao svim curama, koje su kroz smijeh pokušavale shvatiti način izvođenja vježbi.

Ipak, pobjednik nije bio Ronald nego Domagoj koji je djevojkama pokazivao kako se pleše samba. „Budući da sam introvertna osoba, svoje poslove volim obavljati sam jer sam tako smiren i sve moje ideje su tada na hrpi, ništa mi se ne preklapa i ne miješa. Ples je divan jer ima beskonačne mogućnosti“, rekao je Domagoj. Domagojeva pobjeda osigurala je imunitet njemu i njegovoj partnerici Gloriji te mogućnost odabira para za eliminacijsku sobu.

Sve čeka eliminacijski kviz

Pomalo očekivano, Luka i Adriana odabrali su Matiju i Saru za eliminacijski kviz zbog neuspješnosti u dosadašnjim izazovima, a Domagoj i Glorija su nakon puno diskutiranja odabrali Ronalda i Nicol jer se „nisu našli“ s njima. „Bio sam šokiran“, rekao je Ronald opisujući trenutak kad su izgovorili njihova imena. „Ovaj show se ne zove ‘Nađi se s Glorijom i Domagojem’, dosta im je glup razlog, ovo su ‘Ljepotice i genijalci’ i treba se gledati na taj socijalni eksperiment, da ja postanem genijalac, a da on postane ljepotan“, ljutito je izjavila Nicol nakon nominacije.

Međutim, kraj emisije donio je iznenađenje jer nitko nije napustio kuću i svi kandidati idu u eliminacijski kviz, što je izazvalo već prve naznake konflikata kod natjecatelja. „Sad imamo motivaciju i znamo tko će letjeti sljedeći put!“ rekao je Ronald ljut što su Glorija i Domagoj, kako kaže bez konkretnog objašnjenja, za eliminaciju odabrali njega i Nicol.

Kakve će rezultate postići i tko će biti prvi par koji će napustiti natjecanje, ne propustite doznati već u sljedećoj epizodi showa “Ljepotice i genijalci”!