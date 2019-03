PRVE DESETKE PALE U ‘ZVIJEZDE PJEVAJU’: Briljirala Tara Thaller s Dinom Jelušićem, par koji je dobio ovacije ipak napustio show

Borko i Jelena napustili HRT-ov show ‘Zvijezde pjevaju’

U četvrtoj emisiji HRT-ovog showa ”Zvijezde pjevaju” Borko Perić i Jelena Radan, iako su imali visoke ocjene žirija, napustili su show. Borko i Jelena su nastupili drugi i otpjevali rock pjesmu “24000 baci” Adriana Celentana. Pjesmom su izazvali ovacije publike i osvojili 31 bod žirija. međutim bilo je to nedovoljno jer u konačan zbroj ulaze i pozivi gledatelja.

“Borko jako si muzikalan. Užitak te gledati i slušati. Vidi se da ti je pozornica dom”, rekla je Valentina, a Miroslav Škoro je doda da bi mu bilo draže da su uzeli neku domaću rock pjesmu.

Tara i Dino osvojili desetku

Prije njih, nastupili su Tara Thaller i Dino Jelusić s pjesmom hrvatskoj verziji pjesme “The Winner Takes It All” grupe ABBA, pod nazivom “Jači uzme sve” te izvrsnim nastupom zaslužili prvu “desetku” i osvojili 34 boda.

“Jako me zadivilo to kako se pripremaš za ovu točku. Shvatila sam da ulaziš u emociju što si mi poslije i dokazala. Stvarno mi se jako dopala hrvatske verzija i kako ste to izveli”, rekla je Danijela Martinović.

Mireli Priselac Remi bilo je sve savršeno, Valentina Fijačko rekla je Tari da je vidi na Broadwayju.

Najveći napredak od svih kandidata

Nakon njih, kao treći par, nastupili su Katarina Strahinić i Pero Galić s pjesmom “Summer Nights” iz filma Briljantin, osvojivši 30 bodova. Pritom je Remi Katarini poručila da bi je sljedeći put željela čuti više.

“Katarina, ti si napravila najveći napredak, čini mi se, od svih kandidata. Stvar koju moram navesti bilo bi mi draže da te bilo više. Možda sljedeći put malo više angažmana”, rekla je Remi. “Što si smirenija, to si bolja”, dodala je Valentina. Danijela je, s druge strane, rekla Katarini da ostane svoja.

Najbolji scenski nastup?

Bojan Jambrošić i Ashley Colburn otpjevali su pjesmu “Footloose” pa zasluženo osvojili “desetku”, te ukupno 35 bodova. Suci su im poručili da imaju daleko najbolji scenski nastup.

“Prošli put ste digli scenski nastup na jednu novu razinu, a sada ste samo nastavili. Što se toga tiče, nitko vas nema. Tu ste majstori”, rekla je Remi koja je savjetovala Ashley da poradi na vibratu.

Bolji nego majmunčići u spotu

Nakon toga su s pjesmom “I Wanna Be Like You” iz “Knjige o džungli”, nastupili Ella Dvornik i Goran Bošković. Dobili su pohvale sudaca za izbor pjesme te osvojili 31 bod žirija.

“Drago mi je da ste se vratili u punom sjaju. Čak ste mi i bolji nego oni majmunčići u spotu”, rekla je Valentina. Danijela je savjetovala Elli da pokaže svoj “splitski nerv”.

Zabavan nastup za kraj

Na kraju su nastupili Krešimir Sučević Međeral i Ivana Kindl s pjesmom “U gaju tom (kukavica kuka)” iz filma “Tko pjeva zlo ne misli” te u zabavnim nastupom osvojili žiri i publiku. Međutim, na kraju su dobili 28 bodova.

“Krešo je postao naš ambasador dobre volje ove emisije. Mislim da vas dvoje počinjete izazivati Ashley i Bojana što se tiče scenskog nastupa. Odličan odabir pjesme”, komentirala je Remi.