PROVOKATIVNA ECIJA ISPRUŽILA SE NA TEPIHU U SEKSI POZI: Pratitelji izvan sebe; ‘Kakvo tijelo, praznik za oči’

View this post on Instagram

Postoji jedan problem s #deezer-om. Nekad smixaš tak dobru “going out” listu, da ti dođe da ni ne odeš van. Spojiš se na zvučnik, dodaš majk da se nađe i na kraju teško da ćeš se rastavit od svoje kućice. Mačke ionako više vole bit doma. Ležat na tepihu, oštrit kandže i imat sve pod kontrolom- od tebe do playliste 🎼💅🖤 Preuzmi @deezer uz 1 GB za 9 kn na linku u mom bio👆🏼 #mojasimpa @mojasimpa @deezer . . . #mačjaPosla #catbrain #dogheart