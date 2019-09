PROVALJENO U OBITELJSKU KUĆU DORIS PINČIĆ: Glumičin otac zadobio ozljede, a provalnik pobjegao s nečim skroz neočekivanim

View this post on Instagram

Ovo ljeto sam opet testirala bateriju na mom #huaweiip30pro i shvatila da je unatoc sto video poziva u danu, pracenju gps-a i fotkanju sto na sat bez problema cijeli dan odrzavam na zivotu 💪 Inace, ovo na fotki sam ja dok s drugog kraja kontinenta komuniciram sa svojima doma i ulovilo me razmisljanje o tome kako na internetu i svemu sto ima veze s tehnologijom u zadnje vidimo samo probleme. Nije da ih nema, ali ima i super stvari koje nekako vec uzimamo zdravo za gotovo. Gps koji ti olaksava trazenje bilo cega bilo gdje, odes na put smjestaj nadjes dok si reko keks, mjesto gdje mozes jesti, atrakcije koje zelis vidjeti..zamislite koliko je danas lakse ljudima koji zbog posla moraju biti stalno na putu, sad se bar mogu aktivno cuti i vidjeti sa svojima gdje god da jesu..zar nije to super? Naravno da nista ne moze zamijeniti ljudski kontakt, druzenje, desifriranje plana grada sa dobrim starim papirom u rukama, ali ima to sve modrrno i jako lijepih prednosti za nas, ako ih, naravno, pametno koristimo 😉 #summer2019 #lovetravels #rewritetherules #takenwithhuawei #huaweiip30pro #withhuawei @huaweimobilehrv