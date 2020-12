PROSLAVLJENI GLUMAC PREBOLIO COVID-19: ‘To je nezemaljski kašalj. Kao da vam se uvuklo neko čudovište i čupa vam dušu’

Glumac Vojin Perić tri tjedna ležao je na COVID-odjelu KB Dubrava, a tjedan dana je bio spojen na respirator i u nesvijesti, zbog čega je odlučio podijeliti svoje iskustvo borbe s koronavirusom

Poznati glumac i ravnatelj kazališta za slijepe i slabovidne, Vojin Perić prebolio je COVID-19. Tri tjedna bio je u KB Dubrava, od toga tjedan dana na respiratoru i bez svijesti. Rekao je da se opraštao sa životom svaki put kada je gubio svijest, a kao slijepoj osobi zvukovi s odjela su mu se urezali u pamćenje.

“To je kašalj koji vi ne možete vidjeti do sada u gripama, prehladama. To je po meni nezemaljski kašalj, to je kašalj kao da vam se uvuklo neko čudovište i čupa vam dušu”, opisao je Perić za HRT agoniju s COVID-odjela u Dubravi.

Kod njega je bolest započela blagom temperaturom, koju je nastojao skinuti paracetamolom. No, kasnije su se razvili puno teži simptomi. “Kad samo uvidio da to ne ide i da sam počeo gubiti postotak kisika u krvi jer sam došao do nekih nesuvislih odgovora nakon buđenja, teško spavao, disao, otišao sam u bolnicu”, rekao je.

‘Kad dišete iz sve snage kao da uopće ne dišete’

Ondje mu je svaki udisaj bio borba za zrak, ali i za život. “Kad dišete iz sve snage kao da uopće ne dišete. Čujete to šumno disanje, ali ne proizvodi ništa, dakle nema efekta u plućima. Mislio sam da je gotovo, da umirem. Bila je neka velika bol u prsima i ja sam mislio da to je to. I doista, pripremio sam se onako u sebi, mentalno se oprostio od svih koje volim”, posvjedočio je Perić.

No, oni koje voli dali su mu snagu za oporavak. Ali, on zasluge za pobjedu nad koronavirusom pripisuje liječničkom osoblju. “Pobijedilo je umijeće liječnika. Kasnije kad sam slušao one kašljeve, ti ljudi su trčali po bolnici da bi spasili svaki život. Jednako su se zalagali, jednako intervenirali, od spremačica preko medicinskih sestara do liječnika”, rekao je.

Poruke skepticima i zdravima

Zbog svega što je prošao, doživio i preživio, Perić je odaslao poruku i skepticima koji misle da je koronavirus laž, ali i onima koji uporno krše epidemiološke mjere. “Kada bih bio u tom njihovom uvjerenju ja bih otišao volontirati u Dubravu. Išao bih pomoći direktno ljudima koji su na mukama pa da vidimo koliko to COVID ne postoji”, naglasio je.

Nakon boravka u bolnici, Perić se polako oporavlja. Svakodnevno šeće ili vozi bicikl. Problemi s plućima su iščezli, ali ponekad osjeti umor u mišićima i zato svima poručuje: “Čuvajte se, čuvajte se, sto puta čuvajte se. Ne moći disati znači biti u predvorju ne moći živjeti”.

