PRONAĐENE NEOBJAVLJENE PJESME RAJKA DUJMIĆA: ‘Tražimo vrhunske izvođače, a zasad je sigurno samo jedno ime…’

Ninčević tvrdi da je mobitel mjesecima intenzivno tražio nakon Rajkove smrti, a kad je već skoro odustao od potrage, pronašao ga je slučajno dok je tražio neke dokumente

Nenad Ninčević, prijatelj preminulog Rajka Dujmića, u svom starom mobitelu pronašao je deset nikad objavljenih pjesama legendarnog glazbenika, piše Večernji list. Ninčević tvrdi da je mobitel mjesecima intenzivno tražio nakon Rajkove smrti, a kad je već skoro odustao od potrage, pronašao ga je slučajno dok je tražio neke dokumente.

“Bilo mi je žao što se uopće pojavila mogućnost da se to izgubi jer je to apsolutna šteta. Snimali smo to nekih 15-ak radnih dana. Tražio sam ga na sto mjesta, a na kraju je ispalo da se cijelo vrijeme nalazio na metar i pol od mene”, rekao je Ninčević za spomenuti list.

SNJEŽANA DUJMIĆ: ‘Za mene jedna zvijezda na nebu najjače sjaji i nikada se neće ugasiti, a ta zvijezda si ti Rajko…’

‘Projekt bi se trebao realizirati do kraja godine’

Otkrio je i što će dalje biti s tim pjesmama. “Prva faza će biti da sjednemo s nekim od izvođača koji je maksimalno ozbiljan da vidimo na koji način uopće vidi projekt, drugi je da u suradnji sa Snježanom odredimo vrhunske izvođače iz samog vrha estrade s ovih prostora”, kazao je Ninčević. Dodao je da mu se 15-ak izvođača već obratilo s upitom da se uključe u taj projekt. No, zasad je sigurno samo jedno ime.

URNA RAJKA DUJMIĆA POLOŽENA JE U POSLJEDNJE POČIVALIŠTE U NAJUŽEM KRUGU OBITELJI: ‘Bilo je kratko, dostojanstveno i tužno’

“To je velika slovensko-hrvatska zvijezda Luka Basi. On je trenutačno u takvom zenitu da se njemu i ne može reći ne, a što se tiče ostalih, još ćemo vidjeti”, kazao je. Projekt bi se, tvrdi, trebao realizirati do kraja godine. “Da budemo iskreni, to ili će se dogoditi u ovih 6 – 10 mjeseci ili se neće dogoditi, a varijanta da se neće dogoditi postoji jedino u slučaju da se, ne daj Bože, nekome od nas nešto dogodi. To do kraja godine treba biti snimljeno”, rekao je Ninčević koji je mobitel s pjesmama poklonio Snježani Dujmić.

“Kad sam sve to ponovno čula, bilo mi je užasno teško. Ima jedna pjesma koja se, mislim, zove ‘Gazi me k’o snijeg’, gdje Rajko pjeva i plače”, rekla je Dujmićeva udovica.