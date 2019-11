PROGRAM 12. FERRAGOSTO JAMA: Na bogatom popisu izvođača našli se i Josipa Lisac, Urban&4 i Krankšvester

Ferragosto JAM 12 održat će se od 1. do 5. kolovoza na Orahovačkom jezeru

Najveći domaći festival s programom oblikovanim isključivo od izvođača s ovih prostora, Ferragosto JAM, sinoć je pred okupljenim medijima i prijateljima u zagrebačkom GRIFU otkrio nova glazbena imena i kompletirao cijeli program. Po prvi put aktivnosti su proširene u

grad Orahovicu, a najavljeni su i novi sadržaji koji će upotpuniti festivalsko iskustvo od 1. do 5. kolovoza na Orahovačkom jezeru. Na najvećem broju pozornica u povijesti festivala, čak njih šest uz nekoliko festivalskih zona, rasporedit će se više od 50 izvođača što ovogodišnji Ferragosto čini najbogatijim dosad!

Velika pojačanja na glavnom Addiko Piknik Stageu čine jedinstvena Josipa Lisac čiji se povratak na jezero željno iščekuje još od 2016. kada je zbog vremenskih neprilika nastup morao biti skraćen, zatim veliki rock poeta Urban&4 koji dolazi na krilima novog, svježeg singla "Iskra", žestoki hip hop dvojac Krankšvester, svojevrsni Ferragosto residenti, čiji se posljednji videospot "Slava" opako približava brojci od milijun Youtube pregleda te zagrebačka punk mašina FNC Diverzant napucana novim materijalom, drugim studijskim albumom na koji se čekalo čak 16 godina.

Program na dvije pozornice

Sett iz Krankšvestera podijelio je iskustva s prvih izdanja festivala:

„Mi smo bili u periodu kad je festival još bio na kištrama, to je bilo roštiljanje u dvorištu i u toj fazi nitko nije mogao predvidjeti u što će se to pretvoriti. Par godina kasnije već je bila gomila ljudi, ogroman skok u kratkom vremenu. Ono zbog čega se mi konstantno vraćamo je neopisivo dobra atmosfera. Jedan od top koncerata koji smo imali je bio upravo na jednom Ferragostu kada je usred izvođenja posljednje pjesme ‘Kruti’ na mene sletio ogroman leptir, to je bio čaroban trenutak koji ću uvijek pamtiti. Stvarno me iznenađuje koliko to raste i koliko je u stanju postati još većim festivalom. Što se nas tiče, nastup na Ferragostu je jedan od najvećih i nama najbitnijih koji imamo u godini gdje se trudimo dati svoj maksimum. Dođite vidjeti Krankšvester u top formi!“

Predstavljen je i kompletan DJ program koji se dijeli na dvije pozornice. Na #DobroJutro Stageu nastupit će probrani akteri elektronske scene: Mladen Tomic, Oliver, Fullstep Phil (Vubass), VRH, Goran Kolak (Igranka), MILEA, Mile Hund (Mile <3 Disko), Teo Harouda (Naked Lunch, DEPOklub), Mancha i Fixsell (Ground zero). Poznati po djelovanjima u spomenutim programima, žanrovski pokrivaju od techna, housea, bassa, disca pa sve do drum&bassa, hip hopa i duba. Najtiša pozornica Silent Stage rasplesat će publiku spremnu da party dožive kroz wireless slušalice gdje će moći birati između nekoliko različitih kanala u DJ postavi: Mario, Omke, Furtee & Spica i Marko Jozić.

Od ove godine i Ferragosto orkestar

Dodatni party priprema i DJ Kneža koji donosi svoj popularni Balkan Rock program na istoimenu pozornicu. „Prvi put kada smo nastupali na Ferragostu bilo je brutalno. Kada smo tek stigli tamo, sjećam se da je bio već sumrak, dosta mladih, ekipa roštilja, a iz šatora smo čuli da ljudi puštaju naše pjesme tako da odmah da na početku dobiješ dobar dojam. Bilo je odlično, baš lijepo iskustvo. Mislim da se Ferragosto već neko vrijeme etablirao, to je jedan od većih festivala i svakom izvođaču je prestiž nastupati tamo tako da to već dovoljno govori.“ – zaključio je Šemso iz Brkova.

Uz istaknute kantautore koji će na Izštekanom Stageu nastupiti u mahom akustičnoj varijanti, dnevnu, ležernu atmosferu podići će i po prvi put osnovan Ferragosto orkestar koji će tijekom dana spontano kružiti oko jezera i svojim inačicama klasika i improvizacijama hitova zabavljati posjetitelje. Najavljuje se i šesta pozornica Secret Stage čiji će detalji biti otkriveni (ili namjerno neće) u narednim tjednima.

Novost ovogodišnjeg izdanja je i širenje festivalskih aktivnosti u sam grad Orahovicu o čemu je više ispričao Ivan Šišuljak iz organizacije (Dostava Zvuka): „Mislim da je ovo jedan normalan put širenja samog festivala. Naša ideja je bila da i stanovnicima u Orahovici pružimo Ferragosto filing, ali i da oni koje dolaze s jezera u grad imaju određene pogodnosti.

U suradnji s lokalnim OPG-ovima ponudit ćemo Ferragosto plac gdje svatko može obaviti osnovni šoping za vrijeme boravka na festivalu. Također, tu će biti i manji stage s pop up nastupima izvođača i stand up komičara, a sve će se održavati u periodu od 9 ujutro do nekih 14 sati popodne tako da se neće preklapati s programom na samom jezeru.“

Brojna iznenađenja

Addiko Bank, sada već vjerni partner Ferragosta unazad tri godine, na ovo izdanje gleda kao na još jednu sjajnu priliku u misiji da bude BFF festivala.

„Izuzetno smo zadovoljni i ponosni što treću godinu zaredom možemo biti dio ove uspješne priče čiji napredak vidimo iz godine u godinu – kvalitetu organizacije, lineup i tu jednu nepresušnu energiju od organizatora koji stvarno daju maksimum da naprave ovaj festival jednim kulturnim mjestom za posjećivanje. Mi volimo i podržavamo glazbene događaje u Hrvatskoj, a naše obećanje i ispunjavamo, uvijek smo prisutni uz takvu pozitivnu priču. Ovo je jedan prekrasan događaj u Slavoniji koja je nama također i strateški jako bitna. Pozivamo sve da na jezeru posjete Addiko kutak, osvoje nagrade, slikaju se pa da im ostane lijepa uspomena na festival.“ – istaknula je direktorica marketinga Addiko Grupe Maja Čulig.

Na proširenoj dnevnoj chill zoni na jezeru pripremaju se brojna iznenađenja uz prigodni DJ program od 9 ujutro do 21h. Po prvi put na Ferragosto u pop up varijanti stiže Iskonov veliki glazbeni kviz u suradnji s glazbenom nagradom Rock&Off, Tvornicom kulture i Tvornicom kvizova koji će se odviti u prostoru #DobroJutro Stagea u subotnjim popodnevnim satima. Najbolje timove očekuju vrijedne glazbene i druge nagrade. Od sportskih aktivnosti, na jezeru će se održati već tradicionalni 8. memorijalni turnir u odbojci na pijesku „Krunoslav Bošnjak“.

Ulaznice i paketi

Pretprodaja festivalskih ulaznica po cijeni od 135 kn traje sve do 20. lipnja nakon čega cijena raste.

Odvija se na lokacijama:

Zagreb: Dirty Old Shop

Osijek: Exit

Orahovica: Plavac

Rijeka: Dallas Music Shop

Virovitica: Štedna

Koprivnica: Pixel

Đakovo: Fontana

Požega: Tom Klub

Split: Lumer shop

Entrio outlets –> entrio.hr/outlets

U ponudi će se vrlo uskoro naći i izuzetno limitiran broj festivalskih paketa po cijeni od 300 kn koji će se moći nabaviti isključivo narudžbom putem Ferragosto društvenih mreža, a sadržavat će Ferragosto torbu ili ruksak, festivalsku ulaznicu, majicu, bedž, naljepnicu te pokoji sponzorski poklon.

Volonteri

U tijeku su prijave za volontere čiji angažman svake godine značajno doprinese funkcioniranju festivala. Formular i svi pripadajući detalji nalaze se na službenim web stranicama. Prijave traju do 23. lipnja.

Lineup Ferragosto JAM 12

Josipa Lisac, Goran Bare & Majke, Brkovi, Vojko V, Urban&4, Edo Maajka, Partibrejkers, Nered i Stoka, Nipplepeople, Letu štuke, I Bee, Minea, Ella, Kries, M.O.R.T., FNC Diverzant, Porto Morto, Čovek Bez Sluha, Them Moose Rush, Ogenj, Ischariotzcky, Sfumato, Helem nejse, Mr. Lee & IvaneSky, Rezerve, Domagoj Šimek, Aklea Neon, One Step Away, Detmeć, MAR, JeboTon Ansambl, Dance Hard i Balkan Rock by DJ Kneža, Mladen Tomic, Oliver, Fullstep Phil (Vubass), VRH, Goran Kolak (Igranka), MILEA, Mile Hund (Mile <3 Disko), Teo Harouda (Naked Lunch, DEPOklub), Mancha, Fixsell (Ground zero), Mario, Omke, Furtee & Spica, Marko Jozić + još nekoliko dodatnih imena uskoro Ferragosto JAM organizira Dostava Zvuka.

ferragostojam.com

facebook.com/FerragostoJAM

facebook.com/events/279360476260826/

instagram.com/ferragostojam/