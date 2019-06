PRODAJE SE PALAČA U KOJOJ SU ŽIVJELI ELIZABETA II. I PRINC FILIP: Raskošno zdanje od 1560 četvornih metara nudi se za 6 milijuna dolara

‘Villa Gwardamanga’ sastoji se od šest spavaćih soba, triju kupaonica, velikoga dnevnog boravka i nekoliko dijelova kuće namijenjenih gostima i osoblju

Premda je moguće kupiti kuću blizu neke kraljevske rezidencije, poput one koja je na tržištu od svibnja, a nalazi se pokraj doma princa Harryja i vojvotkinje Meghan, prilika za kupnju jedne od bivših kuća članova britanske kraljevske obitelji ne pruža se često. Odnedavno su na popisu nekretnina koje se nude na prodaju francusko imanje i nekadašnji dom Wallis Simpson i vojvode od Windsora te kuća na Malti u kojoj su neko vrijeme živjeli britanska kraljica Elizabeta II. i njezin suprug, princ Filip, piše Architectural Digest.

Šest spavaćih soba i pogled na more

Za 6 milijuna dolara potencijalnom se kupcu nudi “Villa Gwardamanga” u predgrađu Vallette koja se sastoji od šest spavaćih soba, triju kupaonica, velikoga dnevnog boravka i nekoliko dijelova kuće namijenjenih gostima i osoblju. “Kuća ima prekrasan pogled s terase na more i luku Marsamxett, krase je brojne autentične arhitektonske značajke poput impozantne fasade, raskošnoga trijema, nadsvođenenog ulaznog hodnika, originalnoga širokog stubišta, kamenih podova i nekoliko kamina”, piše u oglasu. Riječ je o palači od 1560 četvornih metara, a s okućnicom se prostire na ukupno 5000 četvornih metara.

Velika povijesna vrijednost

S godinama je palača postala pomalo zapuštena, no ima “golemu povijesnu vrijednost”, smatra agent za nekretnine. Nedugo nakon vjenčanja, između 1949. do 1951. godine, Elizabeta i princ Filip preselili su na Maltu gdje je on služio u Kraljevskoj mediteranskoj floti. Malta je, uz Ujedinjeno Kraljevstvo jedino mjesto koje je kraljica Elizabeta smatrala svojim domom.

Elizabeta II. nikada nije skrivala ljubav prema Malti i sa sjetom se prije nekoliko godina prisjetila sretnih godina što ih je ondje provela s Filipom. “Posjet Malti za mene je uvijek poseban”, rekla je tijekom posjeta toj zemlji 2015. “Prisjećam se sretnih dana provedenih ovdje s princom Filipom neposredno nakon našega vjenčanja”.