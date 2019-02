PROCURILO MEGHANINO EMOTIVNO PISMO OCU: ‘Tvoja djela slomila su mi srce na milijun komadića’

Meghan tvrdi da je njezin otac širio laži o njoj te da ju je odbio kad ga je pokušala kontaktirati

Vojvotkinja Meghan Markle svom je ocu Thomasu Markleu poslala emotvno pismo u kojemu ga preklinje da prestane širiti laži o njoj otkako se preselila u Buckinghamsku palaču, piše Dailymail. Međutim, on je to pismo predao medijima, a britanski tabloid sve je objavio. “Ako me voliš kao što kažeš novinarima, molim te prestani. Molim te, dopusti nam da živimo svoj život u miru”, poručila je Meghan svom ocu u pismu od pet stranica.

Slomio joj je srce

“Tvoja djela su mi slomila srce na milijun komadića. I to ne samo jer si stvorio nepotrebnu bol, već i zato što si odabrao govoriti laži. To je nešto što neću nikada shvatiti “, napisala je Meghan te nabrojala sve laži svog oca. “Harry i ja smo ti ponudili pomoć nakon što si imao dva srčana udara i nakon što si rekao da ne možeš doći na vjenčanje. Nije istina da te ja nikada nisam pokušala kontaktirati, ti si mene odbio kada sam htjela razgovarati s tobom”, objasnila je.

Meghan tvrdi da nije istina da svom ocu nije htjela pružiti novčanu pomoć. “Kako možeš reći da ti nisam pokušala financijski pomoći, a ti me sam nikada nisi tražio nikakve novce. Ti si opsjednut s tabloidima. Gledao si me kako patim svaki dan i kako se slamam od Samanthinih laži “, poručila mu je vojvotkinja.