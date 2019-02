PROCURILI DETALJI ROMANSE WILLIAMA I KATE: Vojvotkinja ga preotela dok je bio u ozbiljnoj vezi

Kate je Williama upoznala dok je bio u vezi s prijateljicom iz djetinjstva, Arabellom Musgrave

Britanski mediji već neko vrijeme šuškaju o problemima s kojima su se suočili Kate Middleton i princ William tijekom upoznavanja, a sada je u javnost procurilo još detalja. Naime, Katie Nicholl u svojoj knjizi “William and Harry: Behind the Palace Walls” napisala je da je William, prije nego li je upoznao Kate, hodao s prijateljicom iz djetinjstva Arabellom Musgrave, prenosi marieclaire.

Sve je počelo na jednom zabavi

Naime, princ Harry i princ William imali su grupu pod nazivom “Glosse Posse” u kojoj su komunicirali s bliskim prijateljima te im slali pozivnice za zabave koje su priređivali u podrumu kraljevskog imanja Highgrove. Među tim prijateljima bila je i Arabella koja je Williamu posebno zapala za oko jer je bio iznenađen koliko se promijenila.

“Dok je šetala prostorijom, William je morao pogledati dva puta kako bi se uvjerio da je to zaista ona. Arabella je ‘procvjetala’ u prekrasnu djevojku zbog čega se zapitao kako je do tada nije primijetio”, napisala je Nicholl u knjizi. William i Arabella tada su se zabavljali do ranih jutarnjih sati. To je, kako piše u biografiji, bio početak strastvene romanse i njih dvoje su cijelo to ljeto proveli zajedno.

Veza je u međuvremenu postala ozbiljna, a William je otišao na fakultet. Međutim, Arabella mu je toliko nedostajala da je želio odustati. Tada je upoznao Kate koja ga je potaknula da nastavi studij. Na drugoj godini William i Kate počeli su živjeti zajedno.

Arabella se 2014. godine udala za Georgea Galliersa-Pratta i trenutno vodi PR odjel modne kuće Gucci.