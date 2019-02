PROCURILE PORUKE KOJE JE NAJBOGATIJI ČOVJEK SVIJETA SLAO LJUBAVNICI: ‘Želim te mirisati, želim disati u tebe’

Jeff je Lauren vodio na večere i skupa putovanja privatnim avionom, a sada je procurio i sadržaj poruka koje joj je slao

Jeff Bezos, najbogatiji čovjek na svijetu i osnivač Amazona, svojoj ljubavnici Lauren Sanchez slao je erotske poruke i golišave fotografije, pišu mediji. No, to nije sve. Vodio ju je na skupe večere i luksuzna putovanja privatnim avionom čija se vrijednost procjenjuje na 422 milijuna kuna, prenosi The Sun.

Dvostruki život iza leđa svoje supruge, spisateljice MacKenzie Bezos, vodio je osam mjeseci, nakon čega je za njegovu aferu saznao cijeli svijet. Naime, magazin “National Enquirer”, koji ih je pratio mjesecima, objavio je vijest o skandalu, a par se sada razvodi.

Sada su u javnost procurile i poruke koje je Jeff slao Lauren. “Želim te mirisati, želim disati u tebe. Želim te čvrsto držati. Želim ljubiti tvoje usne. Volim te. Zaljubljen sam u tebe. Volim tebe, živahnu djevojku. Pokazat ću ti to svojim tijelom, svojim usnama i očima, vrlo skoro”, stoji u jednoj poruci. “Ne moramo brinuti hoće li se padobran otvoriti jer skačemo zajedno. Dijelimo isti padobran koji će sletjeti sigurno. Odabrali smo jedno drugo”, pisao joj je Jeff.

Jeff bi ovu aferu mogao skupo platiti. Osim što je izgubio suprugu, mogao bi ostati i bez velikog dijela svoje imovine. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 890 milijardi kuna, a kako će ono biti podijeljeno između njega i MacKenzie, još se ne zna.