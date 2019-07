PRINCEZA DIANA JE TREBALA GLUMITI U NASTAVKU KULTNOG FILMA’: Jedna stvar činila ju je posebno nervoznom

Costner je otkrio da je princezi Diani bilo neugodno zbog scena u kojima su se trebali poljubiti

Glumac Kevin Costner otkrio je da je princeza Diana zamalo dobila ulogu u nastavku hit filma “Tjelohranitelj”. Rekao je i kako je princeza bila nervozna zbog scene u kojoj su se trebali poljubiti. “Studiju se svidjela ideja za nastavak ‘Tjelohranitelja’ s Dianom koja bi jednako sudjelovala u filmu kao Whitney Houston“, izjavio je u intervjuu za People TV te dodao da nitko za to nije znao godinu dana. “Sjećam se da je bila jako draga na telefonu i postavljala je puno pitanja. Pitala me hoće li biti puno scena u kojima se ljubimo, ali bila je jako pristojna, vjerojatno zato što su joj drugi krojili život”, rekao je slavni glumac.

Spojila ih Sarah Ferguson

Costner je odgovorio kako će takvih scena sigurno biti, no da će pokušati biti što pažljiviji. Rekao je kako je njega i princezu spojila Sarah Ferguson, vojvotkinja od Yorka. “Uvijek ću poštovati Sarah jer me spojila s princezom. Ona je bila ta koja je to organizirala i nikada nije rekla: ‘A što sa mnom, i ja sam princeza!’, samo nas je jako podržavala”, zaključio je Costner koji je prvi put otkrio da je trebao glumiti s Dianom u nastavku “Tjelohranitelja” 2012. u intervjuu s Andersonom Cooperom. “Diana i ja smo razgovarali o suradnji na nastavku filma ‘Tjelohranitelj’, rekao sam da ću se brinuti o njoj jednako kao što sam se brinuo o Whitney. Htjela je da ja napišem scenarij za nju i rekla kako je jako zainteresirana”, rekao je Costner tada.

