PRINCESS OZANA OTKRILA ZASTRAŠUJUĆE POSLJEDICE MALTRETIRANJA: ‘Izgubila sam blizance zbog užasnih komentara na internetu’

Ozana Pevec-Marić (23), nekoć poznata i kao ‘Princess Ozana’, prije desetak godina postala je poznata u regiji zbog svojih gastronomski savjeta poput pohanja tikvica i spremanja sendviča za školu.

PRINCESS OZANA PONOVNO NA YOUTUBEU: ‘Zbog tikvica sam prošla pakao, a bila sam samo dijete’

Zbog tih video doživjela je maltretiranje od strane svojih vršnjaka, a nedavno je za Mondo.rs otkrila nepoznate detalje o okrutnosti takvih napada.

“Najgore su bile poruke koje sam dobivala. Pisali su mi da se ubijem, da samo trošim zrak, da sam odvratna. Ma sve najgore. Komentari koje dijete od 11, 12 godina ne bi trebalo uopće pročitati”, rekla je Ozana u videu.

Otkrila je da su ju u školi gurali, zatvarali u WC, rezali kosu, slomili nos i po njoj bacali zapaljene papire, a nitko nije ništa poduzeo da joj pomogne. “Razrednici, profesori, pedagozi i ravnatelji otpisali su maltretiranje i rekli kako je to dječja igra, zabava i da će proći kroz vrijeme”, objasnila je.

Grozne posljedice maltretiranja

Ipak, tvrdi kako je ono najgore došlo tek kasnije.

“Najgori komentari bili su unazad nekoliko godina kad sam nosila jednojajčane blizance. Višeplodne trudnoće su same po sebi komplicirane, teške, ne zna se njihov ishod. Mora se jako paziti. Ljudi su mi znali pisati ‘dao Bog da ti umrla djeca, čime ćeš ti hraniti djecu, s tikvicama’ i ostale sprdnje. Nakon svih tih komentara vezanih za djecu, dogodilo se točno to što su oni priželjkivali, a to je da su mi djeca umrla”, otkrila je Ozana.

Sada su crni dani iza nje. U braku je i ima dijete, a unatoč vrijeđanju ponovno snima za YouTube. Ipak, ovoga puta većinom dobiva komentare pune podrške, što, kako kaže, nikako nije očekivala.