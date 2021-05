Harry je priznao i kako je odnos s njegovim ocem Charlesom doživio krizu nakon intervjua s Oprah

Princ Harry (36) otkrio je da je razmišljao o napuštanju kraljevske obitelji kada je bio u 20-ima. Vojvoda od Sussexa gostovao je u podcastu Dax Sheparda “Armchair Expert” te mu je rekao da je tada osjećao kako “ne želi posao princa”.

MEGHAN I HARRY RAZBJESNILI FANOVE: Vidite li što su im zamjerili na novoj Archiejevoj fotki? ‘Očito se srame…’

Harry je pojasnio da to nije htio zbog iskustva svoje majke, princeze Diane. Bojao se je da će se povijest ponoviti. Harry i njegova supruga Meghan Markle prošle su godine napustili kraljevske dužnosti te su započeli novi život u SAD-u sa sinom Archiejem.

Vojvoda od Sussexa je ranije rekao da se osjeća zarobljeno u obitelji, ali da ne bi otišao bez supruge Meghan. Shepardova suvoditeljica Monica Padman pitala je Harryja kakav je osjećaj bio kada bi putovao po Commonwealthu gdje su “ljudi imali više slobode” od njega, piše Metro.

Doživio je ‘genetsku patnju’

“To je posao, zar ne? Nacerite se i podnesete, samo nastavite. U mojim ranim 20-ima znao sam da ne želim ovaj posao. Ne želim biti ovdje, ne želim ovo raditi, pogledajte što je to učinilo mojoj mami. Razmišljao sam: kako ću se ikad skrasiti, imati ženu i obitelj kad znam da će se to isto ponoviti?”, ispričao je Harry.

Harry je svoj prijašnji život usporedio s filmom “The Truman Show”. Tek nakon što je počeo s terapijom, počeo je razmišljati kako bi mogao izabrati drugačiji život.

VELIKO SLAVLJE KOD HARRYJA I MEGHAN: Kraljevska obitelj čestitala Archieju 2. rođendan

“Jednom kad sam počeo ići na terapiju, činilo se kao da je kap prelila čašu. Izvukao sam glavu iz pijeska, dobro se otresao i razmišljao sam: prestani se žaliti, privilegiran si, prestani razmišljati da želiš nešto drugačije – učini ovo drugačijim. Jer, iz ovoga ne možete izaći. Pa kako onda to činiti, samo drugačije? Kako ću mamu učiniti ponosnom, kako ću koristiti ovu platformu da stvarno utječem na promjene i pomognem ljudima?”, rekao je.

Harry je priznao i kako je odnos s njegovim ocem Charlesom doživio krizu nakon intervjua s Oprah Winfrey. On se je prema njemu odnosio isto kao što su se njegovi roditelji, kraljica Elizabeta i princ Philip, postavili prema njemu. Charles je, naime, patio tijekom njihovog odgoja, a to se odrazilo i na Harryja koju je to nazvao “genetskom patnjom”.