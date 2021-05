PRINC HARRY SE PRVI PUT POJAVIO U JAVNOSTI NAKON DJEDOVA SPROVODA: Bio je bez Meghan i poslao snažnu poruku

Princ Harry u nedjelju se prvi put pojavio u javnosti nakon sprovoda svog djeda Philipa. On je, pored mnogih pjevačkih i glumačkih zvijezda, sudjelovao u snimanju koncerta “Vax Live” na stadionu SoFi u Inglewoodu u Kaliforniji.

Vojvoda od Sussexa na taj događaj došao je bez svoje supruge Meghan Markle te je s pozornice odaslao vrlo snažnu poruku o cijepljenju protiv koronavirusa. Vax Live dio je kampanje organizacije Global Citizen kojoj je cilj, između ostalog, i pomoći okončati pandemiju.

Cilj dobrotvornog eventa “Vax Live: Koncert za ponovno okupljanje svijeta” jest prikupiti milijarde dolara donacija za kupnju doza za zemlje s lošim pristupom cjepivima. Show je vodila pjevačica i glumica Selena Gomez, a emitirat će se na YouTubeu i američkim televizijskim mrežama ABC i CBS 8. svibnja.

