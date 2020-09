PRINC HARRY PROŽIVLJAVA TEŠKE DANE: ‘Emotivan je i demoraliziran. To mu je bila jako teško podnijeti’

Nakon što je napustio vojsku 2015. godine, Harry je svojim suborcima obećao kako će ostati s njima u kontaktu

Vojvoda od Sussexa bio je prisiljen odreći se titula u britanskoj vojsci zbog čega je bio utučen, tvrde autori biografije o Harryju i Meghan Markle “Finding Freedom”, Omid Scobie i Carolyn Durand.

Princ Harry bio je “emotivan i demoraliziran” nakon što su mu oduzete vojne titule kad je početkom godine odstupio s kraljevskih dužnosti i preselio se u Kaliforniju sa svojom suprugom Meghan, piše u biografiji.

Nakon što je napustio vojsku 2015. godine, Harry je svojim suborcima obećao kako će ostati s njima u kontaktu, navodi Daily Star. Upravo je taj aspekt “Megxita” smatrao najviše “demoralizirajućim”.

“Najdemoralizujući aspekt novog dogovora bilo je oduzimanje počasnih vojnih titula koje su Harryju dodijeljene kao članu kraljevske obitelji”, piše u biografiji.

Unosan ugovor s Netflixom

“Kao umirovljeni vojnik, Harry bi uvijek mogao nositi svoja odlikovanja, ali više nije mogao nositi uniformu kao kapetan Kraljevskih marinaca, počasni zapovjednik Kraljevskog ratnog zrakoplovstva i počasni general Kraljevske mornarice. Ovim je ulogama došao kraj”.

“To mu je bilo iznimno teško podnijeti, a najbolnije je bilo za Meghan koja je morala gledati kako on sve to proživljava. To je ono što je Harryja učinilo emotivnim”, ispričao je izvor autorima.

Princ Harry i Meghan potpisali su početkom rujna višegodišnji ugovor s Netflixom vrijedan 112 milijuna funti (oko 918 milijuna kuna) o proizvodnji dokumentarca, dokumentarnih serija, igranih filmova i programa za djecu.

Izvršni direktor Netflixa Reed Hastings tvrdi da je par nudio usluge svoje za sada neimenovane produkcijske kuće svim velikim tvrtkama prije nego što su pristali na mega posao s njima, piše Mirror.