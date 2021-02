PRINC HARRY PROGOVORIO – EVO ZAŠTO JE NAPUSTIO KRALJEVSKU OBITELJ: ‘Napravio sam ono što bi napravio svaki otac i suprug’

Princ Harry (36) u “The Late Showu s Jamesom Cordenom” progovorio je o svojoj odluci da kraljevski život u Engleskoj ostavi iza sebe. Otkrio je neke od razloga zašto se sa suprugom Meghan Markle i sinom Archiejem preselio u Los Angeles, piše magazin People.

U iskrenoj ispovijesti Harry je istaknuo kako nikada neće otići od svoje obitelji ili se pokolebati u svojoj predanosti pomaganju drugima.

KAKO ĆE SE ZVATI DRUGO DIJETE MEGHAN I HARRYJA? Kladionice već nagađaju o imenu, evo koje je u vodstvu

“Nikad nisam otišao od obitelji, samo sam se povukao s kraljevskih dužnosti”, pojasnio je.

“Živjeli smo u zaista teškom okruženju. Svi znamo kakvi britanski mediji mogu biti. To je uništilo moje mentalno zdravlje. To je bilo toksično okruženje, pa sam napravio ono što bi učinio svaki suprug i otac: odveo sam svoju obitelj daleko od toga”.

Princ je rekao kako planira i dalje biti isti čovjek kakav je bio dok je izvršavao kraljevske dužnosti.

“Kakve se god odluke budu donosile glede toga, nikada neću otići od kraljevske obitelji. Uvijek ću pridonositi. Moj život pripada služenju i to se neće promijeniti gdje god da živim na svijetu”.

All aboard! James is taking Prince Harry for a double-decker tour of Los Angeles and it starts NOW 🚌 pic.twitter.com/hQGwfsjqyX

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) February 26, 2021