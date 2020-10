PRINC HARRY PRIZNAO OBITELJSKU SRAMOTU: ‘Tužno mi je to reći, ali onda mi je trebalo mnogo, mnogo godina da to shvatim’

Složili su se da borba protiv diskriminacije na svim razinama još nedovršen put

Britanski princ Harry rekao je kako mu je trebalo dugo da shvati da postoji nesvjesna rasna pristranost te da je to shvatio kad je proveo više vremena sa svojom suprugom Meghan Markle.

MEGHAN I HARRY OSUDILI ‘GLOBALNU KRIZU MRŽNJE’: ‘To što nam se događa online na sve nas duboko utječe…’

Princ je to rekao u razgovoru na temu rasizma s Patrickom Hutchinsonom, crnim aktivistom koji je na fotografiji Reutersa u lipnju u Londonu ulovljen kako nosi bijelca na sigurno iz sukoba između prosvjednika protiv rasizma i pripadnika krajnje desnice.

Harry je Hutchinsonu kazao da ga smatra “anđelom čuvarom” jer je štitio sve na tom skupu. Obojica su se složila da borba protiv diskriminacije na svim razinama još nedovršen put.

Harry i Meghan govorili o rasnom pitanju

“Nesvjesne predrasude, po mom shvaćanju, odgoju i obrazovanju koje sam dobio, nisam znao što je to. Nisam znao da to postoji”, rekao je Harry tijekom razgovora koji je snimljen prošli tjedan za magazin GQ.

“Tužno mi je to reći, ali onda mi je trebalo mnogo, mnogo godina da to shvatim, posebno kad sam živio dan ili tjedan u koži svoje supruge”, dodao je princ. Otac njegove supruge je bijelac, a majka crnkinja.

Harry i Meghan su nekoliko puta govorili o rasnom pitanju otkad su napustili kraljevske dužnosti krajem ožujka te se preselili u Kaliforniju.

Svi težimo jednakosti

Pedesetogodišnji Hutchinson je Harryju kazao da je prisustvovao ranijem prosvjedu na kojem je ozlijeđena jedna policajka, pa su on i prijatelji odlučili doći na idući skup kako bi održali mir.

“Štitili smo sve, pa se pokazalo da su to bili i oni na drugoj strani. Ja bi to učinio za bilo koga i to bih ponovio”, rekao je.

Harry ga je upitao kako se osjeća kad vidi stalno protivljenje prosvjedima protiv rasizma.

PANIKA NA BRITANSKOM DVORU: Izlazi dokumentarac s privatnim snimkama Meghan i Harryja?

“To je frustrirajuće”, rekao je taj otac četvero djece.

“Samo se pitaš zašto je ljudima toliko teško shvatiti čemu svi težimo: jednakosti”.