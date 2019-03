PRINC HARRY PREKINUO KONTAKT S JEDNIM OD NAJBLIŽIH PRIJATELJA: Razlog je nevjerojatan i ima veze s Meghan

Britanski Tatler piše da se Harry prestao družiti s dugogodišnjim prijateljem Skippyjem jer mu je ovaj savjetovao da se ne oženi Meghan

Otkad je Meghan Markle postala članica kraljevske obitelji, princ Harry se promijenio i počeo svakim danom sve više padati pod njezin utjecaj. Britanski Tatler piše da je Harry iz kruga svojih prijatelja morao izbaciti Toma “Skippyja” Inskipa, jednog od najbližih prijatelja, i to zato jer mu je savjetovao da se ne oženi Meghan.

Da se Harry udaljio od svojih prijatelja s kojima je prije izlazio, znalo se i ranije, no pretpostavljalo se da je to učinio jer se želio smiriti i posvetiti braku. No, izgleda da to to ipak nije pravi razlog zbog kojeg je prekinuo prijateljstvo sa Skippyjem.

“Družiš se s ekipom Clooney/Beckham/Soho, onda te napadaju da si previše ‘Hollywood’ jer si prisilila svog supruga da raskine veze sa svojim starim prijateljima – uključujući Toma ‘Skippyja’ Inskipa, ultra-lojalnog, čvrstog Harryjevog prijatelja, koji je, priča se, savjetovao Harryju da ne oženi Meghan i platio cijenu: progonstvo”, piše u tekstu novog izdanja britanskog magazina.