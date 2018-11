PRINC CHARLES DALEKO JE OD IDEALNOG OCA: Jednu stvar William mu nikako ne može oprostiti

Charles svoje kraljevske obveze stavlja ispred svega, a zbog njih često zapostavlja svoju obitelj

Princ William u BBC-jevom dokumentarcu Prince, Son and Heir: Charles at 70 priznao je da ga kod oca smeta to što ne uspijeva naći dovoljno vremena za svoju obitelj, prenosi etonline. “Volio bih da provodi više vremena s unucima i obitelji. Kada je tu, Charles je sjajan, ali bilo bi dobro kad bi češće bio tu za svoje unuke i igru s njima”, rekao je William. Charles, koji će uskoro navršiti 70 godina, zauzet je obvezama, a njegov užurbani tempo prilično zabrinjava i njegovog sina Harryja. “On mora usporiti, a taj čovjek nikad ne staje. Charles i dalje večera kasno, zatim odlazi raditi u sobu gdje nerijetko zaspi za stolom. Baš kao i dok sam bio dijete”, rekao je Harry.

PROCURILI DETALJI IZ KREVETA LADY DI I PRINCA CHARLESA: Diana nije bila zadovoljna seksom: ‘Bilo je jako čudno…’

CHARLESOV TAJNI NADIMAK JE ‘RAZMAŽENI PRINC’: Vezice mu se moraju peglati, a pasta na četkici ne smije biti duža od 2.5 centimetra

Dokumentarac o princu od Walesa rasvjetljava privatni život kraljevske obitelji koji je sve samo ne bajkovit. Jedna od situacija koju film prikazuje je i trenutak u kojemu Harry od Charlesa traži da isprati Meghan Markle do oltara umjesto Thomasa Marklea. Charles je pristao, a Meghaninog oca mnogi su napali jer je propustio ispratiti kćer zbog sumnjivih zdravstvenih razloga.