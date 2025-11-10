Tražili su je novac ili će objaviti lažne intimne videe: Priča srpske misice potresla javnost

Jelena Egorova (28), srpska kandidatkinja za Miss Universe i model mongolskog podrijetla, prije nekoliko godina našla se u središtu neželjenog skandala koji je mogao ozbiljno narušiti njezin ugled. Kako se sada ponovno piše Ona.rs, sve je počelo kada je upala u zamku ljudi koji su se lažno predstavljali kao glazbeni producenti.

Prijetnje i ucjene

Egorova je 2021. godine putem društvenih mreža otkrila da su je ti ljudi nagovorili da snimi video u donjem rublju pod izlikom sudjelovanja u castingu. Ubrzo nakon toga počele su stizati prijetnje: tražili su novac, uz tvrdnju da će u suprotnom video objaviti te čak njezino lice montirati na eksplicitne fotografije drugih žena.

"U početku sam bila prestravljena. Platila sam misleći da će sve prestati, ali to ih je samo ohrabrilo", izjavila je tada.

Javni odgovor i borba protiv manipulacije

Godinu dana kasnije, njezinu priču prenijela je ruska televizija NTV u emisiji Intima za novac. Pojedini su portali u kontekstu emisije objavili njezine fotografije u kupaćem kostimu, što je izazvalo njezinu oštru reakciju.

"Bez mog pristanka prikazali su moje slike i izložili me javnom osuđivanju. To što sam u kupaćem kostimu ne znači da sam osoba bez morala", rekla je Egorova, prozivajući medije zbog senzacionalizma.

Uspjesi unatoč svemu

Unatoč neugodnim iskustvima, Egorova je nastavila svoju karijeru na izborima ljepote. Godine 2024. osvojila je titulu Miss Earth Middle East, a potom i Miss Universe Srbije. Posljednji izbor izazvao je podijeljene reakcije: dok su neki pozdravili njezin uspjeh, dio javnosti dovodio je u pitanje treba li državu predstavljati netko tko nije rođen u njoj.

