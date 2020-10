PRESRETNA MARIJA HUSAR (45) POKAZALA TRUDNIČKI TRBUŠČIĆ: ‘Dar od Boga kada smo se najmanje nadali…’

View this post on Instagram

DAR OD BOGA kada smo se najmanje nadali❤️. .. Čista radost, nada, vjera i povjerenje za sve one koji još uvijek iščekuju ljepotu majčinstva i roditeljstva. Budite strpljivi jer naše vrijeme nije iBožje vrijeme. 🙏🙏 Čestitam svima koji iščekuju bebice, a ima ih puno Bogu hvala❤️🙏 I hvala svima na iskrenim čestitkama u ime cijele obitelji😘