PRESRETNA MAJA ŠUPUT O DETALJIMA TRUDNOĆE: ‘Moj suprug je počeo plakati, kao i svaki pošteni budući otac…’

Za Majinu trudnoću znalo je samo pet ljudi, a njen suprug Nenad zaplakao je od sreće kad je saznao tu predivnu vijest

Pjevačica Maja Šuput prije par dana otkrila je da je trudna. Njena obitelj i suprug iznimno se vesele prinovi, a kako su reagirali na veselu vijest te kako podnosi trudničke dane, pjevačica je otkrila za IN magazin.

Maja se, tvrdi, osjeća fantastično, a mimoišle su je trudničke mučnine.

TRUDNA MAJA ŠUPUT: ‘Zaista je prekrasno ovako poželjeti dobrodošlicu bebi…’

“Fali mi još pet, šest dana do četiri mjeseca. To je nevjerojatno, kada dođeš u to neko stanje, onda počneš brojiti dane, a kamoli tjedne. Sad su skoro četiri mjeseca i ne mogu ti reći ništa spektakularno, osjećam se identično. Ne mogu znati koliko sam sretna jer nisam proživjela te ‘mučne dane’. Moje prijateljice i zovu da pitaju kako nisam povraćala i kako me baš to potrefilo”, rekla je.

Bila je šokirana kada je saznala da je trudna.

“Moram priznati da je to šok. Koliko god si ti spreman u životu na neke stvari, ali taj dan kada se to dogodilo ja sam baš bila u šoku. Ne mogu ti to opisati, kao da si mutav, evo. Svakako je pomogao onaj moment kad na ultrazvuku vidiš da se tamo nešto miče, a pogotovo sada s tri mjeseca kad vidiš baš bebu”, ispričala je.

Njena mama se jako veseli bebi

Za Majinu trudnoću znalo je samo pet ljudi, a njen suprug Nenad zaplakao je od sreće kad je saznao tu predivnu vijest.

“On je počeo plakati, kao i svaki pošteni budući otac. Ali to je baš bilo lijepo, prvi put sam vidjela da čovjek plače. I onda ide sve dalje ide svojim tijekom, ali definitivno je sve obilježio zakon šutnje jer eto, zbog moje pozicije saznali bi svi više, manje da sam rekla više ljudi. Znalo je točno pet ljudi”, rekla je Maja te je dodala kako se njena mama jako veseli bebi.

“Joj mama, mama je tek u imenima. Vježba da bi mogla izdržati taj tempo za bebu, tako da je svaki dan na kućnom biciklu da može trčati za bebom i to je idealna motivacija za držati dobru kondiciju”.

MAJA ŠUPUT NAKON VIJESTI O TRUDNOĆI: ‘Beba je došla točno kad mama ima vremena brinuti se samo za nju. Presretni smo…’

Maja tvrdi da je stalno gladna, a radit će sve dok bude mogla.

“Stalno sam gladna! I sad u ovom trenutku, kada nemam posla u smislu da idem na putovanja, na pjevanje, mislim da sam iskoristila jedini neradni trenutak za pametnu stvar. Nemamo plan za pjevanje, godina je kompletno puna do 2021. godine i to je najnormalnije. A sada dok mogu najnormalnije radim”, rekla je.