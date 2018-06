PREPOZNAJETE LI JE? Naša lijepa pjevačica prije 30 godina nije ličila na sebe i jako je zanima na koga vas podsjeća

Divno je sjetiti se….1998…Birmingham… Uzbuđenje, odgovornost, neizmjerna sreća, predivna ekipa … Hvala svima koji su pjesmu Neka mi ne svane proglasili dosada najboljom hrvatskom pjesmom na Eurosongu… … uz more divnih, meni osobno jedna od najljepših pjesama koju sam otpjevala… #hvala #eurosong #nekaminesvane #hrvatska #sreca #radost #ponos #uspomene

