PREPOZNAJETE LI GA? Ova preslatka bebica izrasla je u najkontroverznijeg pjevača na ovim prostorima

Prekrasan jutarnji shooting u Podgorici sa mojom Mare @makelau u divnom Sportskom konjickom klubu Buducnost, baš smo uživali u tom maslinjaku, make up moja Jele @jelenailincic81 haljina je iz moje kolekcije Vreco, uskoro narudžbe za vas koje želite nešto s' mojim potpisom ponijeti, fotografije koje pričaju priču ili u mom slučaju pjevaju pjesmu srca. Hvala ljepotice moje!❤️❤️🥰