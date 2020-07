PREMINUO SLAVNI AMERIČKI TV VODITELJ: Njegovu 60 godina dugu karijeru obilježile su brojne nagrade, a dobio je i zvijezdu na Stazi slavnih

Legendarni voditelj umro je prirodnom smrću u dobi od 88 godina

Američki televizijski veteran Regis Philbin umro je u dobi 88 godina, objavila je njegova obitelj. Domaćin televizijskog talk showa, glumac i voditelj počeo je raditi na televiziji sredinom 50-ih i postao poznat po nacionalnom televizijskom showu “Live! wih Regis”, prvo s Kathie Lee Gifford, zatim s Kelly Ripa, prenosi BBC.

Show vodio preko 25 godina

Objavio je 2011. da se povlači iz showa koji se emitirao svaki radni dan, nakon što ga je vodio dulje od 25 godina. Također je vodio i američku verziju emisije “Who Wants To Be A Millionaire?” U priopćenju koje je prenio časopis People obitelj ističe “njegovu toplinu, legendarni osjećaj za humor, jedinstvenu sposobnost da svaki dan učini vrijednim da se o njemu govori” i zahvaljuje “njegovim poštovateljima i obožavateljima koji su ga podržavali više od 60 godina njegove karijere”.

Emmy za životno postignuće

List piše da je umro prirodnom smrću u petak. Američki predsjednik Trump u tvitu je izrazio sućut obitelji nazvavši Philbina “jednim od velikana”. Regis Philbin bio je više puta nagrađivan u karijeri, dobio je triput nagradu Daytime Emmy te Emmy za životno postignuće. Uveden je u televizijsku Dvoranu slavnih 2006. i dobio zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih 2003. Kad je objavio svoj odlazak iz Live! with Regis and Kelly, rekao je: “Postoji vrijeme kad sve mora doći svome kraju za pojedine ljude pred kamerom – pogotovo za pojedine stare ljude”.