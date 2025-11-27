Preminuo sin slavnog američkog glazbenika: Pronađen mrtav u domu, obitelj moli za privatnost

Glumac, model i glazbenik Ethan Browne (52), sin američkog kantautora Jacksona Brownea (77), preminuo je u svom domu. Tragičnu vijest potvrdio je njegov otac, koji je na društvenim mrežama zamolio za mir i privatnost obitelji. U objavi je naveo kako je Ethan pronađen bez znakova života 25. studenoga te da za sada nisu dostupne dodatne informacije.

Raznolika karijera u glumi, modi i glazbi

Ethan je tijekom života izgradio raznoliku karijeru. Pojavio se u manjim ulogama u filmovima Raising Helen iz 2004. godine, uz glumačke zvijezde Kate Hudson i Joan Cusack, kao i u kultnom trileru Hackers iz 1995., u kojem je glumila Angelina Jolie. Osim glume, radio je i kao model, snimajući kampanje za dizajnera Isaaca Mizrahija.

Slijedeći glazbenu putanju svoga oca, osnovao je duo Alain Zane s glazbenicom Cat Colbert, a 2022. godine izdali su album Right Before Your Eyes.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Očev ponos i emotivne izjave

O Ethanovom talentu često je govorio njegov otac Jackson Browne, ističući 2022. da je njegov sin “vrlo talentiran basist” te dodao kako ga veseli gledati i slušati. People je izvijestio da ga je u svojim memoarima Night People spomenuo i producent Mark Ronson, opisavši ga kao “pravog”, s upečatljivim crtama lica i dubokim pogledom.

Tragedije u obitelji

Ethanova majka, glumica i model Phyllis Major, preminula je 1976. u dobi od 30 godina. Dvije godine prije toga pojavila se s Jacksonom i tada bebom Ethanom na naslovnici časopisa Rolling Stone.

U jednom intervjuu iz 2021. godine, Jackson Browne je govorio o tome kako mu je nakon suprugine smrti odgoj sina postao najvažniji životni zadatak. Kasnije je često isticao ponos što je Ethan i sam postao predan otac i divan čovjek.

POGLEDAJTE VIDEO:Mojmiru šokirali prizori iz Dubrovnika: 'Zar opet?'