VELIKA TUGA /

Preminuo sin slavnog američkog glazbenika: Pronađen mrtav u domu, obitelj moli za privatnost

Preminuo sin slavnog američkog glazbenika: Pronađen mrtav u domu, obitelj moli za privatnost
Foto: Joe Martinez/picturelux/profimedia

Vijest je potvrdio njegov otac

27.11.2025.
17:12
Hot.hr
Joe Martinez/picturelux/profimedia
Glumac, model i glazbenik Ethan Browne (52), sin američkog kantautora Jacksona Brownea (77), preminuo je u svom domu. Tragičnu vijest potvrdio je njegov otac, koji je na društvenim mrežama zamolio za mir i privatnost obitelji. U objavi je naveo kako je Ethan pronađen bez znakova života 25. studenoga te da za sada nisu dostupne dodatne informacije.

Raznolika karijera u glumi, modi i glazbi

Ethan je tijekom života izgradio raznoliku karijeru. Pojavio se u manjim ulogama u filmovima Raising Helen iz 2004. godine, uz glumačke zvijezde Kate Hudson i Joan Cusack, kao i u kultnom trileru Hackers iz 1995., u kojem je glumila Angelina Jolie. Osim glume, radio je i kao model, snimajući kampanje za dizajnera Isaaca Mizrahija.

Slijedeći glazbenu putanju svoga oca, osnovao je duo Alain Zane s glazbenicom Cat Colbert, a 2022. godine izdali su album Right Before Your Eyes.

Očev ponos i emotivne izjave

O Ethanovom talentu često je govorio njegov otac Jackson Browne, ističući 2022. da je njegov sin “vrlo talentiran basist” te dodao kako ga veseli gledati i slušati. People je izvijestio da ga je u svojim memoarima Night People spomenuo i producent Mark Ronson, opisavši ga kao “pravog”, s upečatljivim crtama lica i dubokim pogledom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ethan Browne (@ezb_spinside_awr)

Tragedije u obitelji

Ethanova majka, glumica i model Phyllis Major, preminula je 1976. u dobi od 30 godina. Dvije godine prije toga pojavila se s Jacksonom i tada bebom Ethanom na naslovnici časopisa Rolling Stone.

U jednom intervjuu iz 2021. godine, Jackson Browne je govorio o tome kako mu je nakon suprugine smrti odgoj sina postao najvažniji životni zadatak. Kasnije je često isticao ponos što je Ethan i sam postao predan otac i divan čovjek.

POGLEDAJTE VIDEO:Mojmiru šokirali prizori iz Dubrovnika: 'Zar opet?'

