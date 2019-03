PREMINUO LUKE PERRY: Jedan od glavnih likova serije koju nitko nije propuštao umro u 53. godini

View this post on Instagram

"I can't talk about it here 'cause I will literally start crying but I love him and he knows I love him," said Doherty. "It's Luke, and he's my Dylan." . . "Non posso parlarne adesso perché inizierei letteralmente a piangere ma gli voglio bene e lui lo sa," dice Doherty. "È Luke, ed è il mio Dylan." . . Ultime parole di @theshando, intervistata qualche ora fa. ♡ Nessuna novità ma continuiamo a pensare positivo e a stare vicino al nostro Dylan ♡♡♡ . . #beverlyhills90210 #bh90210 #brendawalsh #dylanmckay #shannendoherty #lukeperry #90s #tvseries